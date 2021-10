Lớp học trực tuyến đặc biệt trong mùa dịch của trẻ khiếm thính

(Baonghean.vn) - Trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, việc dạy học cho trẻ khuyết tật, trong đó có trẻ khiếm thính cũng được nhiều nơi tổ chức để các em theo kịp chương trình đề ra. Những hình ảnh xúc động về dạy và học trực tuyến cho trẻ khiếm thính do Trung tâm giáo dục – dạy nghề người khuyết tật Nghệ An được PV Báo Nghệ An ghi lại.

Nguyên Nguyên