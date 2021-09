Lớp học trường huyện có 28/45 em đậu đại học từ 26 điểm trở lên

Nổi bật nhất về kết quả trong Kỳ thi THPT Quốc gia là học sinh Trịnh Việt Anh giành 28,7 điểm ở khối A1, trong đó: Toán 9,6, Lý 9,5, Anh 9,6. Với kết quả này, Việt Anh trở thành học sinh xếp đầu tiên của khối A1 được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 và là thủ khoa điểm đầu vào Đại học cao nhất của huyện Nam Đàn. Em đã trúng tuyển Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa Công nghệ thông tin Việt - Nhật.

Các thầy, cô giáo và tập thể lớp 12A1 Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: NVCC

Trong học tập, Việt Anh luôn xác định: Học là quá trình tích lũy, tiếp thu kiến thức lâu dài nên việc nghe giảng, tiếp thu và nắm chắc kiến thức cơ bản ngay tại lớp sẽ là nền tảng để làm các bài tập nâng cao hơn. “Lên thời khóa biểu cụ thể cho từng môn, mỗi buổi chỉ tập trung một môn”, với việc phân chia và sắp xếp thời gian hợp lý theo sở thích của bản thân, Việt Anh đã luôn đạt kết quả học sinh giỏi toàn diện trong học tập. Vì thế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không được đến trường ôn luyện như các anh chị khóa trước, nhưng Việt Anh đã chuẩn bị kỹ để bước vào kỳ thi với một tư thế thật thoải mái, tự tin.



Khẳng định chất lượng của lớp chọn ở vị trí dẫn đầu Trường THPT Nam Đàn 1, lớp 12A1 có 6 thủ khoa trong số 7 thủ khoa của trường ở các khối A, B, C, D01, D07, A1. Ngoài Trịnh Việt Anh, Nguyễn Thị Uyên khối C đạt 28 điểm (Văn: 9,25, Sử: 9,5, Địa: 9,25), Hoàng Năng Đức khối D07 đạt 27,7 điểm (Toán: 9,6, Hóa 8,5, Anh: 9,6), Đinh Tiến Dũng khối B đạt 27,7 điểm (Toán: 9,4, Hóa: 8,75, Sinh: 9,5), Nguyễn Huyền Trang khối A đạt 27,5 điểm (Toán: 9, Lý: 8,75, Hóa: 9,75). Ngoài ra, nhiều bạn cũng có thành tích đáng nể như: Ngô Quang Huy có tổng điểm 28,2 khối A1 (Toán: 9,2, Lý: 9, Anh: 10) đậu vào Trường Đại học Ngoại thương; Hồ Anh Quân 28,2 điểm khối D với (Toán: 9,4, Văn: 9, Anh: 9,8).



Bên cạnh đó, lớp 12A1cũng có 8 học sinh đạt trình độ ngoại ngữ IELTS, trong đó 2 bạn 7.0 điểm, 4 bạn đạt 6.5 điểm và 1 bạn đạt 6.0 điểm, 13 học sinh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với 4 học sinh được tuyển thẳng, nhiều bạn đã trúng tuyển vào các trường Đại học Top đầu như: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trịnh Việt Anh - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nam Đàn 1 giành vị trí đầu tiên trong danh sách khen thưởng khối A1 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thúy Tình

Trong số kết quả ấy phải kể đến thành tích thủ khoa trường ở khối C của bạn Nguyễn Thị Uyên đạt 28 điểm (Văn: 9,25, Sử: 9,5, Địa: 9,25). Từ năm học lớp 9, Uyên đã xác định theo học khối A, em đã rất nỗ lực để được vào lớp chọn khối Khoa học Tự nhiên. Tuy nhiên, khi cô giáo bộ môn Sử thấy được khả năng vượt trội của Uyên nên đã tiếp thêm “lửa” cho em về bộ môn này. “Trốn” bố mẹ để tham gia bồi dưỡng môn Lịch sử và thật bất ngờ Uyên đã giành giải Nhất môn Lịch sử trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh ở năm học lớp 12. “Đến đầu học kỳ 1 năm học lớp 12 đi thi Học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử nhưng vẫn không nghĩ rằng mình sẽ chuyển khối, vì học khối A em sẽ có nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp. Đến đầu học kỳ 2, em quyết định mình phải đi theo khối C. Rất may mắn được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Một chút tâm lý khi bắt đầu do phải học quá nhiều kiến thức nhưng em đã vượt qua”, Uyên tâm sự. Lội ngược dòng, nhưng niềm đam mê, sự quyết tâm đã thôi thúc Uyên. Uyên đã trúng tuyển ngành Khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.



Hai thủ khoa Trường THPT Nam Đàn 1 Nguyễn Thị Uyên khối C 28 điểm và Đinh Tiến Dũng thủ khoa khối B đạt 27,7 điểm. Ảnh: NVCC

Một lớp học với nhiều thành tích đáng “gờm” ấy không thể không nhắc đến “thủ lĩnh”- cô lớp trưởng đa tài Trần Thị Thương Thương. Với sự nhiệt tình, năng nổ của Thương, lớp không chỉ dẫn đầu về kết quả học tập mà mọi phong trào văn nghệ, thể dục thể thao đều giành thành tích cao. Đặc biệt, Thương Thương còn giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý, 2 giải Ba ở 2 nội dung: đơn nữ, đôi nữ môn bóng bàn Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm lớp 11; 2 giải Khuyến khích ở 2 nội dung: Bắn súng tiểu liên AK, một số hiểu biết chung về Quốc phòng và An ninh - Cuộc thi Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh THPT cấp tỉnh. Mặc dù cũng có một chút tiếc nuối do sơ suất trong điểm số ở môn Lý, nhưng Thương cũng đã giành 27,4 điểm ở khối A1, là cô tân sinh viên Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân. “May mắn được làm lớp trưởng của một lớp có thành tích học vượt trội, các phong trào, hoạt động đều được các bạn tham gia nhiệt tình nên bản thân em đã có một chút áp lực để đạt thành tích cao trong học tập”, Thương chia sẻ.

“Một khóa học nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng tập thể lớp 12A1 đã cố gắng rất nhiều. Như các khóa trước, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều được tổ chức vào lớp 11 nhưng khóa này lớp 12 mới tổ chức cũng một phần thêm khó cho các bạn, tuy nhiên, lớp cũng đã giành 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Đặc biệt, các em đã khẳng định được mình trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, nếu tính cả điểm vùng thì có 44/45 bạn đạt từ 25 điểm trở lên. Trân trọng những nỗ lực, sự đoàn kết của các em trong cuộc sống cũng như trong học tập. Phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phát huy trong chặng đường sắp tới”, cô Lê Thị Bích Hải, giáo viên chủ nhiệm, giảng dạy môn Toán tự hào chia sẻ.

Lớp 12A1 dẫn đầu toàn trường về kết quả thi THPT Quốc gia với 28 học sinh đạt từ 26 điểm trở lên. Ảnh: NVCC

Cô giáo Trịnh Diệu Thúy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 1 cho biết thêm: “Trước thềm năm học mới, giáo viên, học sinh Trường THPT Nam Đàn 1 đón nhận tin vui đặc biệt với thành tích của em Trịnh Việt Anh. Một học sinh đã vượt qua những trở ngại vì học xa nhà, luôn nỗ lực hết mình trong học tập đã giành vị trí cao nhất khối A1 được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Cùng với kết quả của lớp 12A1, tính chung kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, Trường THPT Nam Đàn 1 có 24 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, điểm trung bình các khối là 20,68, xếp thứ 12/93 trường toàn tỉnh. Năm học 2020 -2021, Trường THPT Nam Đàn 1 đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, đó là những thành tích rất đáng tự hào của nhà trường để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường”./.