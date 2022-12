Lớp học xóa mù nơi bản Mông biên giới

(Baonghean.vn) - Với những thành quả to lớn có được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện “bình thường mới”, hoạt động kinh doanh du lịch ở Nghệ An trong năm 2022 đã có bước phục hồi ngoạn mục.