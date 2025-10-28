Lorient vs PSG: Cánh phải mong manh, Hakimi vắng mặt PSG dẫn đầu Ligue 1 hành quân tới Stade du Moustoir lúc 01h00 ngày 30/10 với hỏa lực 13 bàn/3 trận, nhưng vắng Achraf Hakimi; Lorient ghi 11 bàn sân nhà.

Một hành lang cánh phải bỏ ngỏ có thể định đoạt cục diện tại Stade du Moustoir. Paris Saint-Germain hành quân tới Lorient lúc 01h00 ngày 30/10 (theo giờ Việt Nam) với vị thế dẫn đầu Ligue 1 và phong độ ghi bàn bùng nổ, nhưng bài toán phòng ngự không Achraf Hakimi khiến kế hoạch của HLV Luis Enrique phải điều chỉnh.

Thông tin trận đấu

Giải đấu: Ligue 1

Vòng đấu: 10

Địa điểm: Stade du Moustoir

Thời gian: 01h00 ngày 30/10 (giờ Việt Nam)

PSG chuẩn bị hành quân đến sân của Lorient.

Phong độ và tương quan lực lượng tấn công

PSG đã tìm lại nhịp độ, thắng liền hai trận gần đây, trong đó có màn hủy diệt Bayer Leverkusen 7-2 tại Champions League và vượt qua Brest 3-0. 13 bàn thắng chỉ trong ba trận là thông điệp rõ ràng về sức công phá của đội bóng thủ đô.

Ở chiều ngược lại, Lorient chìm trong khủng hoảng với ba trận không thắng, rơi xuống vị trí thứ 16 – khu vực play-off trụ hạng. Trận thua 0-2 trước Angers phơi bày các khoảng trống cố hữu nơi hàng thủ. Dù vậy, trên sân nhà họ vẫn rất sắc bén: 11 bàn ghi được, chỉ kém Marseille và Monaco.

Đối đầu gần đây và bối cảnh

Lịch sử gần đây nghiêng về PSG. Lần gần nhất đến Stade du Moustoir (tháng 4/2024), đội khách thắng 4-1. Tuy nhiên, Lorient từng gây sốc khi đánh bại PSG ngay tại Parc des Princes năm 2023 – lời nhắc nhở về khả năng tạo bất ngờ nếu đối thủ lơi chân.

Chiến thuật: điểm nóng cánh phải của PSG

Không có Hakimi, Luis Enrique nhiều khả năng kéo Warren Zaire-Emery trám vào vai trò hậu vệ phải trong cấu trúc 4-3-3 kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Điều này giúp PSG duy trì sự trôi chảy khi triển khai, nhưng đặt ra rủi ro trong các tình huống phòng ngự chuyển đổi, đặc biệt trước những pha đánh biên tốc độ.

Trên cao, bộ ba tấn công có thể hoán đổi linh hoạt giữa Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Doue – những người ưa tấn công trực diện và tạo ưu thế ở hành lang trong. Tuy nhiên, điểm tựa để Lorient khai thác chính là khoảng trống sau lưng Zaire-Emery nếu PSG dâng cao.

Lorient nhiều khả năng chọn 3-4-2-1, khối phòng ngự lùi sâu, sẵn sàng tung ra các đường phản công nhanh. Hai biên Le Bris và Kouassi là chìa khóa đẩy bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên, trong khi cặp Abergel – Avom sẽ là phép thử cho khả năng thoát pressing của bộ đôi Vitinha – Lee bên phía PSG.

Lorient khó tạo nên bất ngờ dù có lợi thế sân nhà.

Lực lượng: danh sách vắng mặt và trở lại

Lorient chịu cơn bão chấn thương: Abdoulaye Faye (chấn thương bàn chân) dự kiến nghỉ đến tháng 12; Isaac Toure (dây chằng chéo), Panos Katseris, Bandiougou Fadiga và Trevan Sanusi đều không sẵn sàng. Khả năng ra sân của trung vệ Bamo Meite còn bỏ ngỏ sau khi rời sân sớm ở trận trước.

Phía PSG, Achraf Hakimi được cho nghỉ sau giai đoạn thi đấu dày đặc – tổn thất lớn khi anh là hậu vệ phải đúng nghĩa duy nhất. Joao Neves và Fabian Ruiz đã gần bình phục nhưng khả năng đá chính vẫn để ngỏ.

Đội hình dự kiến

Đội Sơ đồ Cầu thủ Lorient 3-4-2-1 Mvogo; Silva, Yongwa, Talbi; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Tosin Paris Saint-Germain 4-3-3 Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Lee, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Cầu thủ đáng chú ý

Warren Zaire-Emery (PSG)

Được kéo về đá hậu vệ phải khi Hakimi vắng mặt, Zaire-Emery mang đến năng lượng và khả năng hỗ trợ tấn công, nhưng bài kiểm tra sẽ là kỷ luật phòng ngự trước những pha bứt tốc ở biên của Lorient. Đây cũng là miếng đánh mà chủ nhà có thể tập trung khai thác.

Aiyegun Tosin (Lorient)

Tiền đạo chủ lực của Lorient là hy vọng lớn nhất để xuyên thủng mành lưới PSG. Sau khi đá hỏng penalty ở trận gặp Angers, Tosin cần bàn thắng để giải tỏa áp lực và vực dậy hàng công đội nhà.

Tác động và nhận định

PSG đang dẫn đầu nhưng bị bám đuổi sát sao; ba điểm trên sân khách sẽ củng cố vị thế của họ. Lorient đứng thứ 16 và cần điểm để cải thiện vị thế play-off trụ hạng. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ là rõ rệt: hỏa lực của PSG đối đầu hàng thủ được đánh giá là tệ nhất giải đấu trên sân nhà của Lorient.

Dự đoán tỷ số: Lorient 1-3 Paris Saint-Germain.