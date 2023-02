Lừa bán cả em họ sang xứ người lấy chồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dù có mối quan hệ họ hàng nhưng Thạch vẫn cấu kết với các đối tượng khác lừa dối, rủ rê em họ sang Trung Quốc lấy chồng. Nạn nhân sau 9 năm bị bán đã về nước, tố cáo người anh lừa bán mình.

Ngày 16/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Đậu Thị Hoan (SN 1971), Moong Văn Thạch (SN 1977), cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Lộc Thị May (SN 1975), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người.

Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 7/2010, trong một lần gặp May, Hoan hỏi về việc đưa người sang Trung Quốc lấy chồng. May khẳng định có thể đưa được và hứa chia đôi tiền nếu tìm được người.

Hám lợi, Hoan tìm gặp Thạch, bàn chuyện tìm người đi Trung Quốc lấy chồng. Bàn bạc xong, Thạch đến nhà Ô.T.H (SN 1992, trú xã Chiêu Lưu), là em gái họ để lừa đi làm công ty ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, vì biết anh họ không quen biết ai ở tỉnh này nên lúc đầu chị H. không đồng ý.

Sau đó, Thạch dẫn Hoan đến thuyết phục em họ đi lấy chồng Trung Quốc. Lần này, chị H. đồng ý. Không lâu sau, Hoan đã bàn giao chị H. cho Lộc Thị May và nhận trước 1 triệu tiền công.

Sau khi đưa nạn nhân sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, thông qua người môi giới, May đã bán chị H. cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 3 vạn nhân dân tệ, đổi được 90 triệu đồng. Trong vụ án này, May hưởng lợi 29 triệu, Hoan hưởng lợi 31 triệu, Thạch bỏ túi 10 triệu. 20 triệu còn lại, Thạch đưa cho bố mẹ chị H.

Lại nói về nạn nhân, sau hơn 9 năm bị bán chị H. quyết định bỏ trốn về Việt Nam vào năm 2019. Đến tháng 7/2022, chị H. viết đơn tố cáo lên công an. Biết hành vi bán người bị bại lộ Moong Văn Thạch ra đầu thú; còn Hoan và May bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thạch, Hoan cho rằng bị hại biết việc sang Trung Quốc lấy chồng. Trong khi đó, bị hại khẳng định các bị cáo chỉ nói đi làm công ty chứ không bảo sang Trung Quốc lấy chồng.

Sau đó, các bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật để xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo, tòa tuyên phạt Đậu Thị Hoan 6 năm tù, Lộc Thị May 5 năm tù, Moong Văn Thạch 4 năm tù về tội Mua bán người.