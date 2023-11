Lừa bán đất nghĩa trang, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 23/11, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quý (SN 1973), trú thị trấn Xuân An về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan chức năng, Quý làm nghề thợ xây, chuyên nhận thầu xây dựng các khu lăng mộ nghĩa trang trên địa bàn thị trấn Xuân An.

Nắm bắt nhu cầu cần đất nghĩa trang để xây lăng mộ cho dòng họ, gia đình của người dân, Quý nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Văn Quý tại cơ quan điều tra.

Tháng 6/2021, Quý nhận thi công khu vực nghĩa trang cho gia đình ông N.T. T. (trú tại TDP3, thị trấn Xuân An) với giá 55 triệu đồng. Sau khi thi công, bàn giao xong khu vực nghĩa trang cho ông T., Quý tiếp tục bán khu vực nghĩa trang đó cho chị T.T.N.A., giá 63 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn, Quý thực hiện với 4 mảnh đất nghĩa trang khác trên địa bàn thị trấn Xuân An, lừa 8 người dân để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Công an cho biết, Quý từng 3 tiền án về các tội danh "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích", trốn khỏi nơi giam giữ. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.