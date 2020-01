Lửa bốc cháy ngùn ngụt thiêu rụi cửa hàng tạp hóa làm thiệt hại 3,5 tỷ đồng

Video hiện trường vụ cháy Vào khoảng hơn 19 giờ tối ngày 17/1, cửa hàng tạp hóa Lan Chín do bà Nguyễn Thị Lan làm chủ đóng bên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xóm 8, xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vào khoảng hơn 19 giờ tối ngày 17/1, cửa hàng tạp hóa Lan Chín do bà Nguyễn Thị Lan làm chủ đóng bên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xóm 8, xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Việt Hùng

Theo các nhân chứng tại hiện trường, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, cả gia đình không ở nhà mà sang nhà hàng xóm ăn hồi công thợ nhà mới. Khi người dân phát hiện trong cửa hàng bốc cháy, khói nghi ngút mới gọi điện báo cho chủ nhà biết. Đồng thời báo với lực lượng chức năng, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đóng tại thị xã Hoàng Mai để huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường.



Do thiếu nước dập lửa, người dân và lực lượng chức năng phải cầm vòi lấy nước ở con sông gần đó.

Khoảng 20 phút sau, 2 xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sỹ PCCC, Công an huyện, công an xã và người dân tổ chức dập lửa. Mặc dù các chiến sỹ đã nỗ lực hết mình, tuy nhiên do trong cửa hàng toàn bộ là hàng sữa, bánh kẹo, rượu... dễ bắt lửa và cháy rất nhanh. Đến 20 giờ 50 phút tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục chữa cháy, không để lây lan, bén lửa vào trong nhà và những hộ dân bên cạnh.



Giao thông qua vụ cháy ách tắc cục bộ. Ảnh: Việt Hùng

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện. Toàn bộ hàng hóa bị cháy ước tính thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng.



Do vụ cháy xảy ra trên quốc lộ 1A nên giao thông hướng Vinh - Hà Nội ùn tắc cục bộ.