Pháp luật Lừa 'chạy án' chiếm đoạt 1 tỷ đồng, 2 kẻ lừa đảo lĩnh 30 năm tù Tin lời “bạn tù” có quan hệ rộng, có thể lo “chạy án treo”, gia đình bị hại đã chuyển tổng cộng 1 tỷ đồng để mong được giảm nhẹ hình phạt. Kết quả, án treo không có, tiền bị mất, 2 kẻ lừa đảo lĩnh tổng cộng 30 năm tù.

Lừa “chạy án”, cuỗm 1 tỷ đồng

Trần Hải (SN 1970) trú thành phố Đà Nẵng và Lưu Xuân Tâm (SN 1979, quê Nghệ An) sinh sống tại tỉnh Đồng Nai, quen biết nhau từ mối quan hệ xã hội. Không có nghề nghiệp ổn định, cả hai đã bàn bạc, câu kết với nhau để tìm kiếm những bị can, bị cáo có nhu cầu xin chạy giảm án rồi gặp mặt, lợi dụng sự kém hiểu biết để hứa hẹn chạy án treo nhằm cùng nhau hưởng lợi.

Khoảng tháng 12/2022, Lưu Xuân Tâm bị giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này, anh Lương Văn Q. (trú phường Vinh Phú, Nghệ An) cũng bị tạm giam về hành vi đánh bạc nên cả hai biết nhau.

Trong thời gian tại ngoại, Lưu Xuân Tâm đã thực hiện hành vi lừa chạy án mới. Ảnh: Trần Vũ

Giữa tháng 3/2023, do được thay đổi biện pháp ngăn chặn (tại ngoại) nên cả hai gặp lại nhau. Lúc này, Tâm giới thiệu với anh Q. mình được thay đổi biện pháp ngăn chặn do có quen người đàn ông tên Hải, làm ở Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xin giúp và đang nhờ người này chạy án treo. Tin tưởng Tâm có mối quan hệ rộng nên Q. liên hệ nhờ chạy án treo. Sau đó, Tâm liên hệ với Trần Hải nhờ chạy án cho Q. thì Hải báo giá 700 triệu đồng.

Ngày 14/5/2023, Tâm yêu cầu anh Q. chuyển 20 triệu đồng để “tiếp người của anh Hải cử về”. Sau khi nhận tiền, Tâm dùng để trả nợ cá nhân. 3 ngày sau, Tâm yêu cầu anh Q. chuyển 700 triệu đồng lo “chạy án”. Do chưa có đủ tiền nên anh Q. đã chuyển trước vào tài khoản ngân hàng của Tâm 250 triệu đồng với nội dung “chuyển tiền anh Tâm xin án treo”. Số tiền này Tâm chuyển cho Hải. Tiếp đó, trong 2 ngày, 18-19/5/2023, anh Q. chuyển khoản cho Tâm số tiền 450 triệu đồng. Nhận số tiền trên, Tâm đưa cho Hải 400 triệu đồng, giữ lại 50 triệu đồng.

Dù đã nhận đủ 700 triệu đồng từ nạn nhân theo cam kết từ đầu nhưng Trần Hải lại viện thêm lý do để “moi tiền”. Lúc này, Trần Hải nói với Tâm do vụ án có nhiều người nên muốn chạy được án treo cho Q. phải có thêm tiền để chạy cho đồng phạm. Do đó, Trần Hải nói Tâm lấy của anh Q. thêm số tiền 300 triệu đồng.

Sau khi thương lượng, Q. đưa cho Tâm 260 triệu đồng. Số tiền này Tâm chuyển cho Hải 110 triệu đồng và đưa cho một người khác theo chỉ đạo của Hải 80 triệu đồng, số tiền còn lại Tâm dùng chi tiêu cá nhân. “Chi phí” chạy án vẫn chưa dừng lại ở đó, khi ngày 11/6/2023, theo yêu cầu của Tâm, anh Q. tiếp tục chuyển cho người này 20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền anh Q. chuyển cho Tâm để nhờ chạy án là 1 tỷ đồng.

Dù đã chi tiền tỷ để nhờ người lo “chạy án” nhưng ngày 22/6/2023, Lương Văn Q. bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh (cũ) tuyên phạt 4 năm tù về tội "Đánh bạc". Biết bị Tâm lừa, anh Q. đã tố cáo hành vi của người này và Trần Hải đến cơ quan công an.

Bị cáo Trần Hải tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Với hành vi phạm tội trên, Lưu Xuân Tâm và Trần Hải bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Tâm khai nhận, để anh Q. tin tưởng về việc chạy án, anh ta đã cung cấp thông tin của một người tên Hải, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhưng kèm đặc điểm nhận diện (giọng nói) và số điện thoại Trần Hải. Nhờ vậy, anh ta đã qua mặt được nạn nhân để lừa chạy án, chiếm đoạt số tiền lớn.

Sau khi sự việc bị phát giác, Trần Hải đã chủ động hoàn trả lại một số tiền cho bị hại. Trong khi đó, Lưu Xuân Tâm chưa khắc phục hậu quả. Bị cáo này trình bày hoàn cảnh khó khăn nên chưa có khả năng trả nợ. Hơn nữa, việc bị cáo vừa nhận bản án 4 năm tù cũng vì tội lừa đảo nên “tình hình hiện rất khó khăn”.

Mất tiền, vỡ mộng, thêm tội

Tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vợ của anh Q. đã kể lại việc bị Tâm tiếp cận, lừa chạy án. Người phụ nữ này trình bày khi nghe chồng nói về người bạn quen trong quá trình tạm giam phạm tội lừa đảo, bản thân chị cảm thấy lấn cấn, lo sợ bị lừa. Nhưng sau đó, bị cáo Tâm đã trấn an vợ chồng chị bằng cách nói dối bản thân bị bắt vì tội danh khác. Sau đó, Tâm đưa ra các thông tin gian dối khiến vợ chồng chị tin tưởng.

Cũng theo người nhà bị hại, Tâm liên tục đưa ra các lý do để yêu cầu chuyển tiền từ chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. “Tâm đã dẫn dắt lừa đảo chúng tôi từ 700 triệu đồng lên 1 tỷ đồng”, vợ bị hại nghẹn ngào trình bày tại tòa. Để đủ số tiền đó gia đình đã chạy vạy khắp nơi, thậm chí có những lần phải cầm cố 2 chiếc điện thoại, vay 20 triệu đồng để đưa cho “người của Hải lo công việc”. “Nhưng sau khi đã chuyển tiền cho Tâm, chúng tôi nhờ người kiểm tra mới biết bị lừa vì ở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không có ai tên Trần Hải cả”, vợ bị hại cho hay.

Rồi chị này cho biết thêm, đến lúc tòa xử án chồng 4 năm tù về tội "Đánh bạc", gia đình biết bị lừa nên yêu cầu Tâm trả lại tiền. Tuy nhiên, người đó luôn tìm cách trốn tránh. Khi gia đình yêu cầu gặp Hải thì Tâm không cho. Sau 1 năm chờ đợi nhưng không lấy lại được tiền, họ đã làm đơn tố cáo tới công an.

Tại phiên tòa, HĐXX đã nhắc nhở người dân về hậu quả của sự thiếu hiểu biết pháp luật. Có thể thấy các đối tượng lừa đảo “chạy án” thường nắm bắt tâm lý hoang mang, lo lắng của gia đình các bị can, những người đang có liên quan trực tiếp đến các vụ việc vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tài sản. Thông thường, chúng sẽ tự giới thiệu có “quan hệ” với lãnh đạo, cán bộ có khả năng tác động để giảm án hoặc “giải cứu” bị can. Những lời hứa này, dù không có cơ sở, nhưng đánh đúng vào tâm lý của gia đình bị can, đặc biệt trong các vụ án nghiêm trọng...

Hai bị cáo Lưu Xuân Tâm và Trần Hải. Ảnh: Trần Vũ

Hậu quả của các vụ lừa đảo này không chỉ dừng lại ở mất mát tài sản, mà còn gây tổn thất lớn về mặt tinh thần và pháp lý cho gia đình nạn nhân. Khi hành vi lừa đảo bị phát hiện, không chỉ đối tượng nhận tiền bị truy tố mà người đưa tiền cũng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự vì cố ý tìm cách tác động vào quy trình tố tụng.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự, trị an cho xã hội. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lưu Xuân Tâm 14 năm tù, tổng hợp bản án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tuyên trong phiên tòa cuối năm 2023, bị cáo phải chấp hành 18 năm tù. Cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trần Hải lĩnh án 12 năm tù.