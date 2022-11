Lừa chạy tương tác trên mạng xã hội, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đối tượng đó là Ngô Nhật Linh (SN 1997, HKTT tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội). Tự nhận là makerting Facebook, chuyên cung cấp các dịch vụ như tăng like, tăng follow, comment…, hỗ trợ cho người bán hàng tăng doanh thu, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của người bị hại.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 1/11, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Nhật Linh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị H (trú tại Chí Linh, Hải Dương) gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vào tháng 10/2022.

Theo nạn nhân H cho biết, khoảng đầu tháng 7/2022, trong quá trình bán hàng online trên mạng xã hội Facebook, chị quen biết một người có tài khoản Facebook mang tên “Ngô Nhật Linh”. Sau khi kết bạn, nói chuyện, người này giới thiệu chuyên làm makerting Facebook, cung cấp các dịch vụ như tăng like, tăng follow, comment để hỗ trợ cho người bán hàng, tăng doanh thu…

Do cần lượng tương tác lớn để bán hàng, chị H đã thoả thuận mua của đối tượng này 2 gói dịch vụ làm tăng lượng người theo dõi trên trang Facebook cá nhân của mình với tổng trị giá 850 nghìn đồng. Số tiền này, chị H đã chuyển cho người tên Linh qua tài khoản ngân hàng.

Sau lần giao dịch trên, khoảng cuối tháng 7/2022, Linh tiếp tục nhắn tin cho chị H, giới thiệu về gói dịch vụ tăng tương tác bán hàng trị giá 9 triệu đồng/1 gói. Trong quá trình giao dịch, đối tượng cam kết với chị H sẽ bán được 50 đơn hàng/1 ngày, nếu không sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Tin tưởng vào lời giới thiệu của đối tượng, chị H đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Sau khi chuyển tiền cho Linh, chị H không thấy tăng lượt người theo dõi trên trang Facebook và không bán được 50 đơn hàng/1 ngày như cam kết nên đã thúc giục đối tượng. Khi đó, Linh yêu cầu chị H phải mua thêm các gói tăng tương tác, xác nhận tích xanh Facebook, chạy cháy tương tác, do chạy lỗi phải chạy lại…, để yêu cầu chị H chuyển thêm tiền mua các gói dịch vụ đó. Do tin là thật, từ ngày 29/7 đến ngày 14/10, chị H đã nhiều lần chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Linh, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị H vẫn không nhận được các cam kết như Linh đã nói. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị H đã trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là Ngô Nhật Linh. Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận: Sau một vài lần nhận chạy lượt người theo dõi trang Facebook cho chị H, đối tượng biết nạn nhân vẫn còn nhu cầu chạy tương tác để bán hàng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc đầu, Linh đưa ra thông tin về gói dịch vụ trị giá 9 triệu đồng và đề nghị chị H chuyển tiền vào tài khoản. Nhận được tiền, đối tượng chuyển hơn 1 triệu đồng cho một tài khoản khác để làm dịch vụ ghim link livestream của chị H trên Facebook.

Khi khách hàng liên hệ đòi đẩy nhanh cam kết, Linh sử dụng sim rác đăng ký tài khoản rồi tự tạo ra các cuộc hội thoại giữa Linh và một bên thứ 3 trên các nền tảng Zalo, Messager; nội dung thể hiện việc đối tượng đã liên hệ làm các dịch vụ makerting Facebook cho chị H, đồng thời bên cung cấp dịch vụ cũng yêu cầu khách hàng phải chuyển tiền để triển khai các dịch vụ này… rồi chụp màn hình gửi cho chị H nhằm củng cố lòng tin.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã nhiều lần lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản. Toàn bộ số tiền trên, đối tượng sử dụng để chi tiêu cá nhân…

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng.