Lừa chạy việc vào ngành Công an, U70 lĩnh án

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do cần tiền chi tiêu cá nhân, đầu năm 2013, Hùng nói với bà Th. (trú tại thành phố Vinh) là có thể xin một chỉ tiêu tuyển dụng người học ngoài ngành vào làm việc trong ngành Công an. Nghe vậy, bà Th. nhờ Hùng xin cho con gái vào làm kế toán trong ngành Công an. Hùng nói chi phí xin cho người học ngoài ngành vào Bệnh viện 30-4 Bộ Công an là 370 triệu đồng.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Trong khoảng thời gian từ 5/2-25/7/2013, bà Th. nhiều lần chuyển tổng cộng 300 triệu đồng cho Hùng. Sau mỗi lần nhận tiền, Hùng đều viết giấy vay hoặc giấy nhận tiền cho bà Th.

Cuối tháng 10/2013, Hùng gọi cho bà Th. đưa con gái ra Bệnh viện 19/8 Bộ Công an (Hà Nội) khám sức khỏe.

Ngày 15/11/2013, Hùng nói vợ một lãnh đạo Công an tỉnh ốm cần 200 triệu đồng để giải quyết công việc. Tưởng thật, bà Th. và chồng mang đến cho Hùng số tiền trên.

Đầu năm 2014, Hùng mang đến nhà bà Th. quyết định của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về việc tạm tuyển cán bộ, tuyển dụng con gái bà Th. vào làm việc tại Bệnh viện 30-4, đi làm từ ngày 20/2/2014. Tuy nhiên, ngày 19/2/2014, Hùng lại gọi điện nói xin cho con gái bà Th. về công tác tại Công an tỉnh Nghệ An cho gần nhà và yêu cầu đưa thêm 320 triệu đồng. Sau khi đưa tổng số tiền 820 triệu đồng cho Hùng nhưng con gái không được tuyển dụng vào ngành, bà Th. yêu cầu trả lại tiền nhưng Hùng không trả.

Ngày 13/11/2017, bà Th. đã tố cáo hành vi của Hùng tới công an. Ngày 5/6/2023, Nguyễn Duy Hùng bị bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác minh Quyết định tạm tuyển dụng cán bộ của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an mà Hùng đưa cho bà Th. Kết quả cho thấy quyết định này là giả, con dấu, chữ ký trên đó được tạo ra từ phương pháp sao chụp.

Nguyễn Duy Hùng khai quyết định tạm tuyển dụng này do một người đàn ông tên T. đưa cho. Hùng không biết đây là giấy giả.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Duy Hùng đã tác động gia đình bán đất để hoàn trả toàn bộ số tiền cho bà Th. Phía bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo Hùng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Hùng 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hùng phải chịu mức án 13 năm tù.