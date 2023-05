Lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng 'chiêu' bán tài khoản game

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cơ quan chức năng cho biết, đơn vị đã triệt xóa thành công nhóm chuyên tổ chức lừa đảo bán tài khoản chơi game trên không gian mạng để chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng của hơn 300 nạn nhân.

Vào đầu tháng 5/2023, qua nắm bắt công tác trinh sát trên không gian mạng internet và địa bàn cơ sở, đội nghiệp vụ Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện nhóm đối tượng ở xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều biểu hiện hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện vụ việc, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả, công an phát hiện các đối tượng gồm: Trần Đình Lập (25 tuổi); Trần Đức Thịnh (27 tuổi); Lê Bá Kiên (28 tuổi); Trần Đình Công (23 tuổi) và Nguyễn Tiến Quang (22 tuổi), cùng trú thành phố Buôn Ma Thuột, thuê một phòng trọ ở khu vực xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột để hoạt động lừa đảo. Nhóm này do Lập cầm đầu.

Để thực hiện hành vi, nhóm mua lại một group trên mạng facebook có hơn 33.000 thành viên tham gia, sau đó, sao chép hình ảnh tài khoản trò chơi game “Đột kích” của người khác, rao bán trên cho các thành viên trong nhóm chơi game này.

Khi người mua đồng ý, chuyển tiền thanh toán, nhóm khóa lại, đồng thời cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn này, nhóm của Lập đã lừa đảo hơn 300 người, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định.