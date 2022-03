Lừa đảo mua bán đất qua mạng xã hội lấy tiền chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngày 1/3/2022, Công an huyện Yên Thành cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1991), trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".Trước đó, vào 7h30' ngày 27/2/2022, Công an huyện Yên Thành nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. trú tại xã Tiến Thành về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng dưới hình thức bán đất.Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ và đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng tháng 5/2021, Thảo quen anh N.V.H. trú tại thành phố Vinh. Anh H. đăng bán trên Facebook 01 lô đất tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Lúc này, chị T. có nhu cầu mua đất, tuy nhiên, chỉ có 400 triệu đồng nên muốn mua 1/3 diện tích đất. Thảo đồng ý giúp và tìm thêm 2 người khác để chung tiền mua đất của anh H. Sau khi đi xem đất, anh H. nói cần gấp 400 triệu đồng nên Thảo yêu cầu chị T. đưa 400 triệu đồng và làm hợp đồng mua bán với chị T., hứa 45 ngày sẽ có bìa đất. Khoảng 1 tuần sau, Thảo biết lô đất của anh H. đang có tranh chấp nên yêu cầu anh H. trả lại 400 triệu đồng đã đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ anh H., Thảo không trả lại cho chị T. mà dùng để chơi chứng khoán và phục vụ mục đích cá nhân…



Trước đó, vào khoảng tháng 10/2021, Thảo dùng Facebook “Nguyễn Thảo” để tìm kiếm các lô đất được rao bán trên địa bàn huyện Yên Thành, sau đó giới thiệu cho anh N.T.T. trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành có nhu cầu mua đất. Thảo nhờ người thân quen làm chủ các lô đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh T. .Số tiền 800 triệu đồng mà người thân của Thảo nhận được từ anh T. đều chuyển qua tài khoản ngân hàng của Thảo hoặc đưa tiền mặt trực tiếp.Đến ngày 24/01/2022, Thảo tiếp tục giả mạo là chủ lô đất tại xã Mỹ Thành để nhận 100 triệu đồng tiền cọc của anh N.V.H. trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành.Đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền mà Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được đối tượng dùng vào việc chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân.Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thảo để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.