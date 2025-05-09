Pháp luật Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội Ngày 5/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long (SN 1992, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Trước đó, Phòng CSHS tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Thu L. (trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc chị L. bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng thông qua giao dịch đổi tiền qua mạng xã hội.

Theo trình bày của chị L., qua mạng xã hội Telegram, chị quen biết người sử dụng tài khoản tên “Kimjongun”, người này giới thiệu tên thật là Long, chuyên nghề giao dịch đổi tiền Việt Nam ra ngoại tệ.

Đối tượng Bùi Thanh Long.

Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái hiện đang du học ở nước ngoài nên chị L. đã nhờ Long đổi hộ số tiền 66 nghìn USD. Tuy nhiên, sau khi chị L. chuyển 1,683 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Long thì từ đó chị L. cũng không nhận được tiền USD như cam kết và không liên lạc được với Long.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định tài khoản Telegram tên “Kimjongun” là của Bùi Thanh Long, đã truy bắt thành công khi Long đang lẩn trốn tại tỉnh Lào Cai.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, thời gian gần đây trên địa bàn TP Hải Phòng xuất hiện nhiều thủ đoạn tương tự, đối tượng lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng CSHS cũng phát đi cảnh báo, đề nghị người dân phát hiện đối tượng, đường dây có dấu hiệu lừa đảo tương tự thì báo ngay cho cơ quan Công an địa phương hoặc liên hệ trực tiếp Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng theo số điện thoại 069.2785874, để được hỗ trợ giải quyết.