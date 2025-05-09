Thứ Sáu, 5/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

Văn Minh 05/09/2025 18:01

Ngày 5/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long (SN 1992, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Trước đó, Phòng CSHS tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Thu L. (trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc chị L. bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng thông qua giao dịch đổi tiền qua mạng xã hội.

Theo trình bày của chị L., qua mạng xã hội Telegram, chị quen biết người sử dụng tài khoản tên “Kimjongun”, người này giới thiệu tên thật là Long, chuyên nghề giao dịch đổi tiền Việt Nam ra ngoại tệ.

Bắt đối tượng lừa đảo gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội -0
Đối tượng Bùi Thanh Long.

Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái hiện đang du học ở nước ngoài nên chị L. đã nhờ Long đổi hộ số tiền 66 nghìn USD. Tuy nhiên, sau khi chị L. chuyển 1,683 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Long thì từ đó chị L. cũng không nhận được tiền USD như cam kết và không liên lạc được với Long.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định tài khoản Telegram tên “Kimjongun” là của Bùi Thanh Long, đã truy bắt thành công khi Long đang lẩn trốn tại tỉnh Lào Cai.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, thời gian gần đây trên địa bàn TP Hải Phòng xuất hiện nhiều thủ đoạn tương tự, đối tượng lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng CSHS cũng phát đi cảnh báo, đề nghị người dân phát hiện đối tượng, đường dây có dấu hiệu lừa đảo tương tự thì báo ngay cho cơ quan Công an địa phương hoặc liên hệ trực tiếp Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng theo số điện thoại 069.2785874, để được hỗ trợ giải quyết.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/lua-gan-1-7-ty-dong-bang-thu-doan-doi-ngoai-te-qua-mang-xa-hoi-i780465/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/lua-gan-1-7-ty-dong-bang-thu-doan-doi-ngoai-te-qua-mang-xa-hoi-i780465/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Đọc tiếp

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO