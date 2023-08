Lúa Hè thu tiếp tục biến động mạnh; giá cà phê, tiêu tiếp đà tăng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Lúa Hè thu tiếp tục biến động mạnh

Giá lúa gạo hôm nay ngày 4/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 100 - 200 đồng/kg với nhiều chủng loại lúa. Với lúa nếp, giá nếp An Giang tươi ở mức 6.300 – 6.600 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Với mức giá này, hiện giá lúa tại khu vực đã tăng 100 – 300 đồng/kg so với tuần trước, tăng 400 – 700 đồng/kg so với tháng trước và tăng 400 – 1.600 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2022.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm cũng điều chỉnh tăng. Theo đó, gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg. Gạo thành phẩm ở mức 13.200 – 13.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm tăng 50 đồng/kg với cám khô.

Giá lúa gạo hôm nay tiếp tục tăng.

Theo các thương lái, hôm nay nguồn gạo về ít. Giá gạo các loại có xu hướng tăng. Thị trường lúa Hè thu tiếp tục biến động mạnh. Giá lúa các chủng loại có xu hướng tăng cao khoảng 100 – 200 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu gạo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng 5 USD/tấn. Cụ thể, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 598 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 578 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn. Riêng gạo thơm Jasmine lên mức 733 USD/tấn, tăng 45 USD/tấn so với ngày 1/8 và tăng 110 USD/tấn so với ngày 20/7.

Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng; giá thu mua cao nhất tại Đăk Nông

Giá cà phê trong nước ngày 4/8, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng, dao động 66.900 - 67.900 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua với mức cao nhất, phổ biến đạt 67.900 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk phổ biến 67.700 đồng/kg; cà phê nhân xô tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum đạt trung bình 67.400 đồng/kg và tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê phổ biến là 66.900 đồng/kg.

So với phiên giao dịch đầu tuần (31/7), giá cà phê trong nước tiếp tục tăng cao, trung bình từ 1.500 - 1.600 đồng/kg, giá cao nhất 67.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng, dao động 66.900 - 67.900 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, việc giá cà phê thế giới tiếp tục tăng là do tình hình khả quan về tài chính ở Hoa Kỳ, giới đầu tư tin rằng thị trường trái phiếu Hoa Kỳ sẽ vẫn mức thanh khoản cao và lấy đồng tiền USD làm đồng tiền tham chiếu. Đồng thời, sự sụt giảm của chứng khoán khiến nhà đầu tư thay đổi hướng đi. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thời tiết khô hạn, xuất khẩu cà phê của Brazil giảm đáng kể (hơn 16% so với cùng kỳ) cũng đã đẩy giá cà phê tăng lên. Điều này đã khiến các thị trường tiêu thụ quay lại mối lo thiếu hụt nguồn cung, trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta của thế giới ngày tăng.

Giá tiêu hôm nay ngày 4/8: Kéo dài đà tăng trưởng

Giá tiêu hôm nay ngày 4/8 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng 500 – 1.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Theo đó, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên được thương lái thu mua quanh mốc 70.000 – 71.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng tăng 500 – 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu tại khu vực này đang được thu mua quanh mốc từ 71.500 – 73.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 71.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Giá tiêu Bình Phước ở mức 72.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Giá tiêu Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có giá cao nhất và hôm nay được thương lái thu mua ở mức 73.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Hiện giá tiêu đang được thu mua quanh mốc từ 71.500 – 73.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Tây Nguyên và 500 – 1.000 đồng/kg tại Đông Nam bộ. Đây là phiên điều chỉnh tăng thứ tư liên tiếp trong tuần. Sau điều chỉnh, giá tiêu trong nước đã tăng 2.500 – 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Những tín hiệu tích cực đến với thị trường ngay đầu tháng 8/2023.

Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng SJC đứng giá khi thế giới giảm sâu

Giá mua - bán vàng SJC hôm nay vẫn duy trì ở mức 66,60 - 67,20 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm tiếp 3 USD/oz về mức 1.932 USD/oz.

Thị trường vàng trong nước cuối phiên giao dịch 3/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,60 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,20 triệu đồng/lượng, ngang bằng mức giá mua vào và bán ra so với thời điểm mở phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng.

Giá mua - bán vàng SJC hôm nay vẫn duy trì ở mức 66,60 - 67,20 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 66,55 - 67,30 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng mua vào và bán ra tại DOJI tiếp tục đi ngang. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang duy trì ở mức 750.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn tiếp tục suy giảm khi giá giao ngay trên sàn Kitco chỉ còn 1.932 USD/oz, giảm 3 USD/oz so với cuối phiên giao dịch 2/8. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 23.920 VND, giá vàng thế giới tương đương 55,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 3/8.