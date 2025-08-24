Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Lực lượng ‘4 tại chỗ” ở xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) xuyên đêm vận động, di dời người dân đến điểm tránh trú bão

Hoài Thu 24/08/2025 23:29

Đánh giá địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi bão đổ bộ, lực lượng “4 tại chỗ” ở xã Mường Típ (Nghệ An) đến từng nhà động viên, giúp người dân di dời đến nơi an toàn trước bão số 5.

Các lực lượng xã Mường Típ giúp người dân di dời trong đêm để tránh bão. Clip: P.V
bn_4.jpg
Đêm muộn 24/8, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ - đồng chí Vi Thị Quyên cho biết, 2 ngày nay cán bộ xã, thôn, bản ở Mường Típ đã cử các tổ công tác đến từng nhà người dân ở các bản để tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết phải di dời đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền Nghệ An. Ảnh: P.V
bna_3(5).jpg
Vận động các hộ dân ở bản Na Mì chuẩn bị di dời đến nhà người thân ở địa điểm cao hơn, an toàn hơn ngay trong đêm 24/8. Ảnh: P.V
bna_6(4).jpg
Để giúp người dân di dời, ngoài cán bộ xã còn có sự hỗ trợ đắc lực của Đồn Biên phòng Mường Ải, lực lượng công an, quân sự. Ảnh: P.V
bna_8(4).jpg
Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ Vi Thị Quyên và cán bộ xã động viên các hộ dân bản Na Mì. Ảnh: P.V
bna_9(3).jpg
Người dân vui vẻ đồng thuận với sự bố trí của cán bộ địa phương, thu dọn các đồ đạc quan trọng và lương thực, thực phẩm đến nơi ở tạm tránh bão. Ảnh: P.V
bna_2(8).jpg
Trong đêm 24/8, xã Mường Típ di dời 17 hộ dân, với tổng số 78 khẩu của bản Na Mì lên nơi ở tạm tại các nhà dân ở bản bên cạnh và các hộ là người thân của các gia đình có chỗ ở an toàn hơn. Ảnh: P.V
bna_5(4).jpg
Dự kiến trong ngày mai (25/8) xã sẽ tiếp tục triển khai di dời các hộ dân đến các địa điểm gồm: Trạm Kiểm soát Biên phòng Ta Đo; trụ sở, nhà văn hóa, trường học và đến các hộ ở trên cao ít bị ảnh hưởng. Trong đó, các hộ dân ở 2 bản Xốp Phe, Huồi Khói và các hộ ở gần khu vực UBND xã Mường Típ (cũ) sẽ di dời đến trụ sở UBND xã Mường Típ (cũ) và Nhà Văn hóa bản Chà Lạp. Mọi công tác ổn định chỗ ở tránh, trú bão cho người dân xã Mường Típ sẽ thực hiện xong trong ngày 25/8 trước thời điểm dự báo bão đổ bộ. Ảnh: P.V

Bài liên quan

Đọc tiếp

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Đọc tiếp

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Lực lượng ‘4 tại chỗ” ở xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) xuyên đêm vận động, di dời người dân đến điểm tránh trú bão

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO