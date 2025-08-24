Lực lượng ‘4 tại chỗ” ở xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) xuyên đêm vận động, di dời người dân đến điểm tránh trú bão

Kinh tếLực lượng ‘4 tại chỗ” ở xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) xuyên đêm vận động, di dời người dân đến điểm tránh trú bãoHoài Thu • 24/08/2025 23:29Đánh giá địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi bão đổ bộ, lực lượng “4 tại chỗ” ở xã Mường Típ (Nghệ An) đến từng nhà động viên, giúp người dân di dời đến nơi an toàn trước bão số 5.Các lực lượng xã Mường Típ giúp người dân di dời trong đêm để tránh bão. Clip: P.VĐêm muộn 24/8, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ - đồng chí Vi Thị Quyên cho biết, 2 ngày nay cán bộ xã, thôn, bản ở Mường Típ đã cử các tổ công tác đến từng nhà người dân ở các bản để tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết phải di dời đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền Nghệ An. Ảnh: P.VVận động các hộ dân ở bản Na Mì chuẩn bị di dời đến nhà người thân ở địa điểm cao hơn, an toàn hơn ngay trong đêm 24/8. Ảnh: P.VĐể giúp người dân di dời, ngoài cán bộ xã còn có sự hỗ trợ đắc lực của Đồn Biên phòng Mường Ải, lực lượng công an, quân sự. Ảnh: P.VBí thư Đảng ủy xã Mường Típ Vi Thị Quyên và cán bộ xã động viên các hộ dân bản Na Mì. Ảnh: P.VNgười dân vui vẻ đồng thuận với sự bố trí của cán bộ địa phương, thu dọn các đồ đạc quan trọng và lương thực, thực phẩm đến nơi ở tạm tránh bão. Ảnh: P.VTrong đêm 24/8, xã Mường Típ di dời 17 hộ dân, với tổng số 78 khẩu của bản Na Mì lên nơi ở tạm tại các nhà dân ở bản bên cạnh và các hộ là người thân của các gia đình có chỗ ở an toàn hơn. Ảnh: P.VDự kiến trong ngày mai (25/8) xã sẽ tiếp tục triển khai di dời các hộ dân đến các địa điểm gồm: Trạm Kiểm soát Biên phòng Ta Đo; trụ sở, nhà văn hóa, trường học và đến các hộ ở trên cao ít bị ảnh hưởng. Trong đó, các hộ dân ở 2 bản Xốp Phe, Huồi Khói và các hộ ở gần khu vực UBND xã Mường Típ (cũ) sẽ di dời đến trụ sở UBND xã Mường Típ (cũ) và Nhà Văn hóa bản Chà Lạp. Mọi công tác ổn định chỗ ở tránh, trú bão cho người dân xã Mường Típ sẽ thực hiện xong trong ngày 25/8 trước thời điểm dự báo bão đổ bộ. Ảnh: P.V