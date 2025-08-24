Kinh tế

Lực lượng ‘4 tại chỗ” ở xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) xuyên đêm vận động, di dời người dân đến điểm tránh trú bão

Đánh giá địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi bão đổ bộ, lực lượng “4 tại chỗ” ở xã Mường Típ (Nghệ An) đến từng nhà động viên, giúp người dân di dời đến nơi an toàn trước bão số 5.