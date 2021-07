Lực lượng chức năng dầm mưa bám 4 điểm chốt kiểm soát người ra vào TP.Vinh

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, đầu giờ sáng 7/7, khu vực TP.Vinh có gió to, mưa lớn nên điểm khai báo y tế tại chốt cầu Bến Thủy 1 đã bị đổ sập, nhiều thiết bị, nhu yếu phẩm bị ướt. Ảnh: Quang An