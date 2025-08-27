Kinh tế Lực lượng chức năng làm việc liên tục, thu gom lượng rác khổng lồ sau bão số 5 Sau khi bão số 5 quét qua, trên nhiều tuyến đường, ngõ phố thuộc các phường, xã trên địa bàn Nghệ An ngổn ngang cây xanh gãy đổ, rác thải sinh hoạt và đất đá. Ngành chức năng cùng người dân đang phải huy động tổng lực để xử lý trong thời gian sớm nhất.

Clip: Quang An

Dù bão đã qua hơn một ngày, theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 27/8, tại nhiều tuyến đường lớn như Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Hồ Tùng Mậu, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Viết Xuân… từng đống cây xanh, cành gãy vẫn nằm chắn ngang, chiếm hết vỉa hè, lòng đường.

Nhiều ngõ nhỏ, rác thải sinh hoạt, lá cây ẩm ướt sau mưa dồn ứ chưa kịp thu gom, bốc mùi khó chịu. Có nơi, hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn bởi cành lá, rác thải cuốn trôi, gây ngập úng cục bộ.

Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trường Vinh với lượng rác khổng lồ sau bão sáng 27/8. Ảnh: Q.A

Ngay khi bão tan, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động 600 công nhân cùng hàng chục phương tiện, bao gồm có 16 xe cuốn ép, 30 xe tải để triển khai thu dọn khẩn cấp trên địa bàn 6 phường thuộc khu vực TP. Vinh cũ.

Rác thải sinh hoạt cùng rác cây xanh gãy đổ ùn ứ các tuyến đường. Ảnh: Quang An

Đại diện công ty cho biết: “Đơn vị tập trung giải phóng cây xanh gãy đổ trên các trục đường chính để đảm bảo giao thông trước, sau đó mới xử lý các ngõ ngách. Lượng rác sau bão quá lớn, ngày đầu tiên sau bão (26/8) chúng tôi đã thu gom hơn 1.000 tấn, kỷ lục từ trước đến nay. Dự kiến phải mất khoảng một tuần nữa mới có thể hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc này”.

Công nhân môi trường làm việc liên tục 2 ngày nay để thu gom rác thải, cây xanh gãy đổ. Ảnh: Q.A

Để thuận tiện cho việc xử lý, đơn vị đã bố trí 3 điểm tập kết rác cây xanh và 5 điểm tập kết rác sinh hoạt tạm tại các phường. Tuy nhiên, khối lượng rác phát sinh sau bão gấp nhiều lần so với thường ngày, cộng thêm tình trạng mưa bất chợt sau bão khiến rác ướt, khó thu gom, di chuyển, nhiều cây lớn phải tốn thời gian để cắt nhỏ từng khúc mới dễ dàng bốc đi.

“Nhiều xe tải phải đi lại liên tục, trong khi đường phố đông nên tốn khá nhiều thời gian, việc lách phương tiện vận chuyển rác ra vào các ngõ nhỏ cũng khá vất vả”, đại diện Công ty cho biết thêm.

Hàng nghìn tấn rác thải xuất hiện sau bão số 5. Ảnh: Q.A

Không chỉ lực lượng vệ sinh môi trường, chính quyền các phường, xã, đơn vị quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương cũng đồng loạt ra quân hỗ trợ. Tại phường Thành Vinh, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội cùng nhân dân đã tham gia cắt cành, dọn cây gãy đổ, tạo lối đi cho xe cộ lưu thông.

Ông Đinh Nho Tài – Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, trên địa bàn phường hầu hết các tuyến đường đều có cây xanh đổ rạp, khối lượng cần xử lý sau bão rất lớn, đặc biệt tập trung ở các trục chính như Quang Trung, Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học…

Trong đêm 26/8, các công nhân vẫn làm việc liên tục để các tuyến đường sạch, đẹp trở lại. Ảnh: Quang An

Ngay trong sáng nay 27/8, toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ và tổ quy tắc đô thị đã được huy động để cắt dọn, mở lối, đảm bảo giao thông bước đầu. Đến chiều cùng ngày, phường tiếp tục triển khai thêm 50 người cùng 6 ô tô, huy động 10 xe tải chuyên dụng tập trung thu dọn tại các tuyến huyết mạch như Lê Hồng Phong, Quang Trung, Lê Lợi (Quốc lộ 1A). Song song với đó, các lực lượng mặt trận, đoàn thể và an ninh cơ sở cũng được bố trí tham gia, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải tỏa hiện trường, sớm khôi phục trật tự giao thông và cảnh quan đô thị.

Tại phường Cửa Lò, sau khi bão số 5 đi qua, nhờ sự hỗ trợ tích cực của 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung Đoàn cơ động Bộ Công an, 50 chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh; 80 cán bộ, chiến sĩ Công an phường và các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò... cùng lực lượng các khối dân cư đã cơ bản hoàn tất việc dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông từ sáng 27/8.

Các lực lượng phối hợp xử lý cây xanh gãy đổ trên địa bàn phường Cửa Lò. Ảnh: P.V

Để công tác thu gom rác thải, cây xanh sau bão đạt hiệu quả hơn, ngành chức năng khuyến cáo cần triển khai theo hướng đồng bộ: ưu tiên dọn dẹp các tuyến đường trục chính trước để đảm bảo lưu thông, sau đó mới xử lý rác tại các ngõ nhỏ; phân loại rác ngay từ khâu tập kết với cây xanh, gỗ, đất đá riêng, rác sinh hoạt riêng nhằm thuận tiện cho vận chuyển và xử lý; bố trí thêm các điểm tập kết tạm thời, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ.

Rác được chuyển lên xe để đưa đến nơi tập kết. Ảnh: Q.A

Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ... đều chung tay cùng thu dọn cây xanh sau bão. Ảnh: Quang An

Bên cạnh đó, việc huy động lực lượng tại chỗ như dân quân, đoàn thanh niên, tổ dân phố cùng phối hợp với công nhân môi trường sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ. Quan trọng hơn, người dân cần chủ động quét dọn, thu gom rác trong phạm vi gia đình, tập kết đúng nơi quy định, chung tay cùng chính quyền để thành phố sớm trở lại xanh – sạch – đẹp.

Xe chở cây xanh gãy đổ chạy liên tục trên các tuyến phố. Ảnh: Q.A

Có thể thấy, việc thu dọn rác sau bão không chỉ là nhiệm vụ vệ sinh môi trường đơn thuần, mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ dịch bệnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, các ngành chức năng cùng sự chung tay của cộng đồng, dự kiến trong vòng một tuần sẽ xử lý cơ bản lượng rác tồn đọng, trả lại cảnh quan sạch, đẹp cho đô thị.