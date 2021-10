Lực lượng chức năng Nghệ An túc trực 24/7 đón hàng nghìn công dân đi xe máy về quê tránh dịch

(Baonghean.vn) - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh phía Nam, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, khó lường, hàng nghìn người dân các tỉnh phía Bắc đã dùng xe máy để về quê tránh dịch. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, chính quyền tỉnh Nghệ An đã bố trí lực lượng túc trực tại các chốt cửa ngõ để đón, làm các thủ tục theo quy định, đồng thời tiến hành các hoạt động hỗ trợ.

Trọng Tuấn - Minh Khôi