Lực lượng Công an nhân dân góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19

Lực lượng Công an Nghệ An trực tại điểm chốt phòng dịch trên tuyến đường Vinh - Cửa Hội. Ảnh: Tiến Đông

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.



Thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lãnh đạo ngành Công an đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng liên quan, chủ động các biện pháp phòng dịch, xác minh, truy vết, khoanh vùng chính xác người liên quan để đảm bảo phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Bộ Công an đã huy động trên 100.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An. Ảnh: Hồng Ngọc Chung sức cùng lực lượng Công an nhân dân, Công an Nghệ An cũng đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, đã kịp thời tham mưu chính quyền địa phương các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các khu vực cửa ngõ; chủ động xây dựng và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chỉ đạo triển khai giai đoạn thử nghiệm đối với phần mền “Quản lý người và phương tiện được phép hoạt động trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly xã hội và nền tảng mạng internet và cấp mã QR-Code”, sẵn sàng triển khai trên địa bàn tỉnh khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 1 tổ truy vết của Công an tỉnh và 51 tổ truy vết tại 51 đơn vị, địa phương; huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác điều tra, truy vết các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An. Ảnh: Hồng Ngọc Công an tỉnh đã huy động hơn 1.800 lượt cán bộ, chiến sỹ triển khai 30 phương án đón, dẫn trên 15.000 công dân đến và qua địa bàn Nghệ An. Công an các cấp đã tuyên truyền, nhắc nhở 14.560 trường hợp vi phạm; tham mưu chính quyền xử phạt hành chính 6.969 trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng, chống dịch.



Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh mạnh với các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý khu vực cách ly, công tác quản lý biên giới...