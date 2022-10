Lực lượng Ukraine bao vây một nửa thành phố chiến lược ở Donbass

Kiev đã triển khai lực lượng mạnh trong cuộc tấn công vây hãm thành phố chiến lược Lyman, một trung tâm hậu cần của Nga ở Donbass.

Theo mạng truyền hình RT (Nga), người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở vùng Donbass (Ukraine), ông Denis Pushilin cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng bao vây thành phố Lyman, một trung tâm đường sắt quan trọng.

Ông Pushilin viết trên kênh Telegram cho biết tình hình "đáng báo động" vì lực lượng Ukraine đã "bao vây một nửa" thành phố nằm ở rìa phía bắc của DPR tự xưng.

Thành phố Lyman đã bị lực lượng Nga và DPR tự xưng giành quyền kiểm soát từ cuối tháng Năm.

Ngày 30/9, lực lượng DPR tự xưng báo cáo rằng các tuyến phòng thủ của thành phố vẫn chưa bị phá vỡ mặc dù bị phía Ukraine pháo kích "liên tục".

Trong khi đó, ông Pushilin thừa nhận DPR tự xưng đã mất toàn quyền kiểm soát các thành phố Yampol và Drobyshevo. Quân Ukraine cũng đang pháo kích vào tuyến đường tiếp tế giữa Lyman và Svatovo.

Thông tin trên được đưa ra cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các văn bản về công nhận sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine, gồm Luhansk và Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia, vào Nga.

Bốn vùng lãnh thổ này đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức từ ngày 23 đến 27/9. Ukraine và các nước đồng minh phương Tây coi các cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp và từ chối công nhận kết quả.

Trước đó, ngày 21/9, Tổng thống Putin đã tuyên bố động viên một phần, với mục đích bổ sung 300.000 quân dự bị cho quân đội.

Theo tờ New York Times, cuộc đụng độ tranh giành khu vực Donbass xung yếu ở miền Đông Ukraine hiện đang tập trung vào hai thành phố chiến lược quan trọng, Lyman - hiện do lực lượng Nga kiểm soát, và Bakhmut, do Ukraine kiểm soát.

Phía Ukraine đang nỗ lực giành lại Lyman, trung tâm cung cấp quan trọng cho lực lượng Nga ở rìa phía Tây của Donbass. Các lực lượng Nga hiện kiểm soát thành phố, nhưng Ukraine đang hy vọng sử dụng nơi này như một cửa ngõ để đẩy xa hơn về phía Đông và duy trì động lực phản công của họ. Trong khi đó, Bakhmut là lối vào của một phần khu vực vẫn do các lực lượng Ukraine nắm giữ. Việc giành được nơi này cũng sẽ mang lại cho Nga một chiến thắng sau thất bại ở Kharkiv. Người Nga đã không ngừng pháo kích vào Bakhmut trong ba tháng qua.

Cuộc chiến giành Bakhmut và Lyman từ cả hai phía vì thế đã tăng nhiệt hơn, trước khi tiền tuyến đình trệ trong thời tiết lạnh giá của mùa Đông. Nếu giành được Lyman, lực lượng của Kiev sẽ sẵn sàng để giành lại các lãnh thổ khác ở Donbass trong những tháng tới. Họ sẽ gây sức ép lên hai thành phố lớn của Donbass là Kramatorsk và Sloviansk bằng các cuộc pháo kích thường xuyên hơn. Hiện tại ở Lyman, người Ukraine đã đạt được một số thành công. Đội hình của họ đang tấn công thành phố từ phía nam và phía tây và chiếm các ngôi làng ở ngoại ô.

Còn tại Bakhmut, Nga đang tái tạo chiến lược tấn công từ hai hướng như gọng kìm của Ukraine. Quân đội Ukraine cố thủ xung quanh thành phố đã bao vây và bị tấn công từ phía đông và nam.