Lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn chúc Tết Biên phòng Nghệ An

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn do Trung tá Phu Thít - Xẻng Phên, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn; Đoàn Công an tỉnh Hủa Phăn do Đại tá Phết Sỏn - In Sou Phăn làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn LLVT của bạn tại cửa khẩu phụ Thông Thụ có Đại tá Dương Hồng Hải- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác.



Các trưởng đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Đặc biệt, chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) tặng quà và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch Do quy địch phòng chống Covid-19 nên việc chúc Tết được thực hiện ngay tại điểm giáp ranh theo hình thức "chưa từng có" trong lịch sử ngoại giao giữa hai đơn vị. Các đồng chí trong đoàn công tác gửi quà chúc Tết trên một chiếc bàn đặt trên đường, đeo kín khẩu trang và gửi lời chúc mừng năm mới mà không trực tiếp sang thăm đơn vị. Thời gian qua, giữa Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ngăn chặn các đối tượng vượt biên giới trái phép, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật chất, phòng, chống dịch Covid – 19.



Trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi tình hình, phối hợp triển khai các nội dung trong nhiệm vụ hợp tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.