Xã hội Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An: Xứng danh đơn vị 2 lần Anh hùng Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hay thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới hiện nay, LLVT tỉnh Nghệ An luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

16/12/2024

Tự hào là LLVT trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng trên quê hương Xô viết Anh hùng. Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hay thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới hiện nay, LLVT tỉnh Nghệ An luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân.

Trải qua 79 năm (21/8/1945- 21/8/2024) xây dựng chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Nghệ An đã phát huy cao độ thành tích của các đội “Tự vệ Đỏ”, luôn nêu cao dũng khí cách mạng, lập nhiều chiến công, để lại nhiều dấu ấn lịch sử trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hơn 80 ngàn người con ưu tú quê hương Nghệ An tình nguyện gia nhập Quân đội, bổ sung chi viện cho tiền tuyến, góp phần trực tiếp xây dựng các Binh đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng, tổ chức 150.000 dân quân, du kích; huy động gần 20 vạn dân công, thanh niên xung phong vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, mở đường giao thông. Phối hợp với bộ đội chủ lực phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên các chiến trường. Huy động, đóng góp hơn 10 vạn tấn lương thực, thực phẩm cho các mặt trận. Lực lượng vũ trang Nghệ An là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trên mặt trận diệt giặc đói, giặc dốt và là lực lượng tin cậy trong cuộc cách mạng ruộng đất ở nông thôn.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghệ An có 96 đơn vị và cá nhân lập chiến công xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ khen thưởng, trong đó có 8 cán bộ, chiến sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Binh đoàn xe đạp thồ trên đường ra chiến dịch. Ảnh: TTXVN

Hơn 20 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, LLVT Nghệ An cùng lúc thực hiện 4 nhiệm vụ trên 3 chiến trường, tập trung cao độ cả tư tưởng, tổ chức, lực lượng và thế trận rộng khắp tạo nên sức mạnh tổng hợp của các LLVT nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đánh bại 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Bất luận sự khốc liệt của chiến tranh Nghệ An là trọng điểm đánh của đế quốc Mỹ, LLVT Nghệ An vẫn quyết giữ vững mạch máu giao thông, giữ vững địa bàn hậu phương, thực hiện chi viện tích cực, toàn diện và tối đa, kịp thời sức người, sức của cho các chiến trường, bảo vệ và khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu phương chiến lược. Là nơi khởi đầu của con đường huyền thoại “Đường mòn Hồ Chí Minh” với cột mốc số không tại thị trấn Lạt (nay là thị trấn Tân Kỳ), huyện Tân Kỳ. Một hậu phương góp phần trực tiếp, to lớn “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, một hậu phương, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Hàng trăm tên làng, tên núi, tên sông cùng hàng ngàn vạn con người gan vàng, dạ ngọc trên đất Nghệ An đã đi vào lịch sử dân tộc, đã làm nên những bến phà, những chiếc cầu và những tuyến đường giao thông huyền thoại đánh Mỹ, thắng Mỹ như Cầu Cấm, phà Bến Thủy, Truông Bồn…

Lực lượng thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom tại Truông Bồn. Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh Nghệ An là địa phương có nhiều đóng góp sức người, sức của lớn nhất cả nước, có hơn 45 nghìn liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường và hàng vạn người mang thương tật suốt đời... Kết thúc chiến tranh, tỉnh Nghệ An có 158 tập thể và 73 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng các huân, huy chương cao quí.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, LLVT Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý. Đặc biệt ngày 19/12/1979, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Nhân dân và LLVT tỉnh Nghệ An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, LLVT Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết Anh hùng, kiên quyết giữ vững nền độc lập dân tộc, mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân đã lựa chọn. Tổ chức xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tham mưu, phối hợp kịp thời, chính xác cùng các lực lượng, các cấp, các ngành giải quyết triệt để, dứt điểm mọi “điểm nóng”, ngăn chặn thành công âm mưu của các lực lượng chống đối, phản động lợi dụng gây rối ở các địa phương.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, động viên chiến sĩ trẻ Trung đoàn 764; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, động viên bộ đội trực sẵn sàng chiến đấu tại trận địa các dịp lễ, Tết; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chứng nhận đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết thi đua. Ảnh: Trọng Kiên

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao và số lượng phù hợp; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, được huấn luyện, sắp xếp và quản lý chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có lệnh. Tuy nhiên, giữa thời bình nhưng máu của cán bộ, chiến sĩ đổ xuống để bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân. Gương hy sinh của Trung đội phó dân quân Và Tồng Khư, người cán bộ gần 20 năm gắn bó với công tác xây dựng lực lượng và hoạt động của lực lượng dân quân biên giới huyện Kỳ Sơn đã ghi tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng dân quân tự vệ trong thời kỳ mới.

Lực lượng dân quân phối hợp các lực lượng thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: CTV

Chủ động, tích cực tham gia phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với tinh thần: “Cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, “Tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết”, góp phần phát huy phẩm chất và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Có thể khẳng định trong thời gian qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã sát cánh cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã luôn đoàn kết đồng lòng thống nhất ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo địa phương kiểm tra, chỉ đạo phòng chống lụt bão khu vực đê Hưng Hoà (TP. Vinh); Bộ CHQS tỉnh tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa góp phần thắt chặt tình quân dân; Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh mang hàng hoá hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt; Giúp đỡ các trường học khắc phục hậu quả lụt bão. Ảnh: Trọng Kiên - CTV

Với những thành tích cống hiến đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn (2014- 2024) ngày 10/10/2024 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 cho Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc; sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có quốc phòng, an ninh. Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh theo hướng hiện đại.

Chiến sĩ trẻ Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh hăng say luyện tập trên thao trường; Kiểm tra bắn súng ngắn K54 cho đối tượng Sĩ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh; Cán bộ Bộ CHQS tỉnh biểu diễn khí công tại Lễ ra quân huấn luyện 2024. Ảnh: Trọng Kiên

Trước tình hình đó, LLVT tỉnh nhà cần phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện thực sự “Mẫu mực, tiêu biểu”, là công cụ sắc bén, là lực lương chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; lực lượng nòng cốt xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Trên cơ sở quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cơ quan quân sự các cấp cần tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, đồng thời triển khai đồng bộ việc xây dựng, củng cố lực lượng bộ đội địa phương theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt, đáp ứng yêu cầu chiến đấu tại chỗ, bảo vệ thôn, bản, cơ động chiến đấu trên các hướng, cùng với toàn dân sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch khi chiến tranh xảy ra.

Dân quân tự vệ Bộ CHQS tỉnh luyện tập trên thao trường. Ảnh: Trọng Kiên

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tạo sự chuyển biến tiến bộ vững chắc toàn diện. Kết quả huấn luyện hàng năm có 100% nội dung đạt khá, giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ có bắn đạn thật các cấp đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Chủ động tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt nhiều giải cao. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy các cấp, sự điều hành, quản lý của chính quyền, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống LLVT trên quê hương Bác, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn, tạo sự đoàn kết, gắn bó tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Chú trọng, thực hiện tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cần chủ động trong xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhằm góp phần xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho LLVT. Tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, các mối quan hệ xã hội của quân nhân, dự bị động viên, dân quân, tự vệ. Làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện các phong trào thi đua.

Bộ CHQS tỉnh luôn là một trong những lực lượng đi đầu trong phong trào LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công trình giúp đỡ xã Nậm Giải (Quế Phong) xây dựng nông thôn mới của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

LLVT Nghệ An kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích cao nhất Chào mừng 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Đây vừa là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống của đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân, từ đó xây dựng động cơ, quyết tâm mới để phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm LLVT tỉnh nhà mãi xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương trong công cuộc kiến thiết tỉnh nhà trở thành một tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.