Lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày hội lớn

Để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, tăng cường phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, vùng biển, nội địa và các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Lực lượng bắn máy bay không người lái, Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trọng Kiên Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã ra quân thực hiện kế hoạch bảo vệ bầu cử, có phương án tác chiến đảm bảo cho các vùng. Nhất là trong ngày diễn ra bầu cử không để xảy ra sai sót, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an toàn nhất cho nhân dân và các điểm bỏ phiếu”. Các địa bàn trọng điểm là các huyện miền núi, vùng biên và vùng đặc thù đã được tập trung tăng cường lực lượng để đảm bảo tốt nhất cho ngày bầu cử được diễn ra an toàn. Đối với huyện miền núi Quỳ Hợp trong những ngày này lực lượng vũ trang đã tăng cường tuần tra, bám nắm địa bàn. 13 tổ bầu cử, với 170 điểm bỏ phiếu của huyện Quỳ Hợp đã được lên phương án bảo vệ. Đại đội BTR 152 cơ động sẵn sàng bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trọng Kiên Trung tá Nguyễn Khánh Diên - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp cho biết: “Là huyện địa bàn rộng, nhiều thành phần dân tộc, chúng tôi đã phân công cho lực lượng quân báo bám nắm địa bàn, nếu có di biến động các thế lực thù địch thì sẽ tổ chức xử lý nhằm đảm bảo tốt nhất cho bầu cử”.



Không chỉ là các huyện miền núi để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hiện nay lực lượng vũ trang các huyện ven biển cũng đang nô nức cho ngày bầu cử. Càng gần đến ngày bầu cử, lực lượng vũ trang thị xã Cửa Lò lại càng bận rộn hơn. Các phương án bảo vệ an ninh, trật tự đã được vạch ra cho từng khu vực của 7 phường, xã. Với tinh thần chủ động trước mọi tình huống và đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.