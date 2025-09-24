Lucid Gravity 2025: 828 hp, pin 123 kWh, ưu đãi thuê 7.500 USD Lucid duy trì ưu đãi leasing 7.500 USD cho Gravity qua chương trình Gravity Advantage Credit nếu đặt xe trước 30/9 và nhận xe 1/10-31/12. SUV điện 3 hàng ghế, 828 hp/617 kW, pin 123 kWh, tầm chạy 437-450 miles (EPA), tương thích NACS từ nhà máy.

Lead - Bối cảnh thị trường EV đang đối mặt với thay đổi chính sách khi ưu đãi liên bang 7.500 USD sắp kết thúc vào cuối tháng 9. Lucid triển khai chương trình Gravity Advantage Credit nhằm bảo toàn khoản ưu đãi leasing này cho khách hàng thuê mẫu SUV điện 3 hàng ghế Gravity, với điều kiện đặt xe trước 30/9 và nhận xe trong giai đoạn 1/10-31/12. Bên cạnh ưu đãi, Gravity gây chú ý bằng cấu hình 2 mô-tơ điện, công suất 828 hp (617 kW), pin 123 kWh và tầm hoạt động đạt 437-450 miles theo EPA.

1) Ngoại thất

Lucid Gravity là SUV điện 3 hàng ghế, định vị trong nhóm cao cấp và đối đầu một dải đối thủ Đức. Ngôn ngữ thiết kế và kích thước chi tiết chưa rõ; tuy nhiên, lợi thế sản xuất trong nước (Mỹ) giúp mẫu xe không chịu thuế nhập khẩu.

Lucid Gravity thuộc phân khúc SUV điện 3 hàng ghế, sản xuất tại Mỹ. Ảnh minh họa gói ngoại thất; thông số kích thước chi tiết chưa công bố.

2) Nội thất & tiện nghi

Gravity có cấu hình 3 hàng ghế, tùy chọn 5 hoặc 7 chỗ ngồi (tầm chạy khác nhau theo cấu hình). Chất liệu cabin, số lượng màn hình, giao diện infotainment và tính năng kết nối chưa rõ. Mẫu xe tương thích tiêu chuẩn sạc NACS ngay từ nhà máy, hỗ trợ khả năng truy cập mạng sạc theo tiêu chuẩn này.

3) Động cơ & vận hành

Gravity dùng bố trí 2 mô-tơ điện (dual-motor). Nhà sản xuất công bố công suất cực đại 828 hp (khoảng 617 kW) và mô-men xoắn 909 lb-ft (khoảng 1.233 Nm). Pin dung lượng 123 kWh. Tầm hoạt động theo chu trình EPA đạt 437 miles (khoảng 703 km) ở cấu hình 7 chỗ và 450 miles (khoảng 724 km) ở cấu hình 5 chỗ. Xe tương thích sạc NACS từ nhà máy.

Thông số Giá trị Động cơ 2 mô-tơ điện (dual-motor layout) Công suất 828 hp / 617 kW Mô-men xoắn 909 lb-ft / 1.233 Nm Pin 123 kWh Tầm hoạt động (EPA) 437 miles (~703 km, 7 chỗ); 450 miles (~724 km, 5 chỗ) Hộp số chưa rõ Dẫn động chưa rõ 0–100 km/h chưa rõ Tiêu thụ chưa rõ

Xe tương thích chuẩn sạc NACS ngay từ nhà máy. Ảnh minh họa, không phản ánh cấu phần kỹ thuật cụ thể.

4) An toàn

An toàn chủ động/bị động: chưa rõ.

Gói hỗ trợ lái (ADAS): chưa rõ (nhà sản xuất chưa công bố).

Chuẩn đánh giá an toàn (NCAP): chưa rõ.

5) Giá bán & phiên bản

Giá khởi điểm từ 81.550 USD cho bản Touring; cấu hình cao nhất tới 141.550 USD.

Chương trình Gravity Advantage Credit (chỉ áp dụng cho khách thuê xe): đặt Lucid Gravity trước 30/9 và nhận xe từ 1/10 đến 31/12 vẫn được hưởng ưu đãi 7.500 USD.

Lucid cho biết một số phối màu/phiên bản trang trí chỉ vào sản xuất từ quý IV, nhằm giải tỏa lo ngại của khách đã đặt mà giao xe sau thời điểm ưu đãi liên bang hết hiệu lực (cuối tháng 9).

Xe sản xuất tại Mỹ, không chịu thuế nhập khẩu.

6) Bối cảnh thị trường & đối thủ

Khoản ưu đãi liên bang 7.500 USD dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9, có thể ảnh hưởng đến doanh số nhiều mẫu EV. Gravity đứng trước cạnh tranh khốc liệt từ các SUV điện hạng sang 3 hàng ghế mang thương hiệu Đức. Việc duy trì ưu đãi leasing qua chương trình riêng giúp Gravity giảm áp lực giá trong giai đoạn cuối năm.

7) Tầm nhìn sản phẩm

Sau Gravity, mẫu tiếp theo của Lucid được kỳ vọng mang tên Earth, dự kiến ra mắt dạng model 2028, với giá khởi điểm dưới 50.000 USD. Earth được cho là sẽ không sản xuất ở Arizona như hai mẫu đầu, mà tại Saudi Arabia; bối cảnh thuế quan vào 2027–2028 có thể ảnh hưởng đến bài toán chi phí. Các thông tin chi tiết khác chưa rõ.

8) Kết luận

Lucid Gravity tạo điểm nhấn bằng hiệu năng 828 hp/617 kW, pin 123 kWh và tầm hoạt động 437–450 miles (EPA), cùng lợi thế sản xuất trong nước và tương thích NACS. Chương trình Gravity Advantage Credit giúp duy trì ưu đãi leasing 7.500 USD cho khách đặt trước hạn và nhận xe quý IV. Tuy vậy, nhiều thông số then chốt như hệ dẫn động cụ thể, thời gian tăng tốc, trang bị an toàn/ADAS và chi tiết nội thất/infotainment chưa được công bố, trong khi mức giá từ 81.550 đến 141.550 USD đặt Gravity vào nhóm cao cấp nhiều cạnh tranh.