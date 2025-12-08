Giáo dục Lùi lịch cầu truyền hình trực tiếp Chung kết English Challenge mùa 8 Thay vì diễn ra vào 8h thứ Ba ngày 19/8/2025 như dự kiến ban đầu, cầu truyền hình Chung kết English Challenge mùa 8 sẽ được dời sang 8h thứ Năm ngày 21/8/2025.

Ban Tổ chức Chương trình English Challenge mùa 8 vừa ra thông báo chính thức về việc lùi lịch cầu truyền hình trực tiếp Chung kết English Challenge mùa 8.

Việc điều chỉnh lịch cầu truyền hình trực tiếp Chung kết English Challenge mùa 8 sang 8h ngày 21/8 được BTC tận dụng tối đa thời gian để tập trung cao độ, hoàn thiện các công tác chuẩn bị và đảm bảo tính đồng bộ, ổn định của hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 3 điểm cầu truyền hình.

4 thí sinh lọt vào vòng Chung kết có thêm thời gian để củng cố kiến thức ở nhiều lĩnh vực như: khoa học, lịch sử, địa lý, văn hóa… Đồng thời, rèn luyện bản lĩnh sân khấu, xử lý tình huống nhanh nhạy và biến những bất lợi thành cơ hội. Từ đó tạo ra những màn tranh tài gay cấn và bùng nổ hơn nữa, xứng đáng với sự mong chờ của đông đảo khán giả.

Trận chung kết English Challenge mùa 8 sẽ dời sang ngày 21/8.

English Challenge đã trải qua 7 mùa thi, tạo được ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa tinh thần học tập cho các em học sinh. Vào 8h ngày 21/8 tới đây, trận Chung kết mùa 8 hứa hẹn đầy kịch tính với 4 gương mặt xuất sắc nhất:

Nguyễn Tiến Nam - Trường Phổ thông THSP Đại học Vinh

Lê Hoàng Bách - Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2

Lê Tiểu Bình - Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu

Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Trường Tiểu học Hưng Dũng

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV, app NTV go và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Trân trọng kính báo và cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm theo dõi.