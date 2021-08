Lùi thời gian diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 3037/CT-BTL ngày 14/12/2020 của Tư lệnh Quân khu 4; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021, thời gian vừa qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra; dự kiến thời gian tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An từ ngày 25/8 đến 27/8/2021.

Kiểm tra công tác xây dựng các văn kiện trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh:Trọng Kiên

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước và địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép tỉnh Nghệ An lùi thời gian diễn tập vào thời điểm thích hợp, khi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Quân khu cơ bản được khống chế.



Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An đề nghị các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể, địa phương tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, rà soát hoàn chỉnh hệ thống văn kiện; tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung của từng cương vị tập bài; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng bước vào diễn tập khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.