Lung linh sàn nhạc nước rộng gần 1.000m2 tại trung tâm TP. Vinh

Vào dịp tết Nguyên đán 2022, nhiều người dân và du khách khi đến TP.Vinh đều rất thích thú vì sự xuất hiện của sàn nhạc nước trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Đây là công trình điểm nhấn mà TP.Vinh tập trung chỉ đạo thi công trong năm qua và đã được đưa vào hoạt động trong dịp Tết năm nay để phục vụ nhu cầu vui Tết, du Xuân của người dân. Ảnh: Quang An

Sàn nhạc nước có diện tích hơn 900m2 với nguồn cảm hứng từ truyền thuyết "Trăm trứng nở trăm con", thể hiện nguồn gốc con rồng cháu tiên từ thuở Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ, nhằm tôn lên tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Công trình có thiết kế như con rồng uốn lượn ôm bọc trăm trứng vào lòng ngay dưới chân núi Chung đã tạo nên điểm nhấn, là nơi vui chơi mới trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An

Sàn nhạc nước được bố trí 236 vòi phun kết hợp đèn led và công nghệ phun theo nhạc, trong đó có 100 vòi chính tượng trưng cho 100 quả trứng, chiều cao các cột nước từ 3-20m với nhiều màu sắc bắt mắt, thay đổi linh hoạt. Sàn nhạc được trang bị rơ le bảo vệ dòng rò để bảo vệ an toàn hệ thống khi bị rò điện, rơ le chống đảo pha. Hệ thống đèn và van điện từ điều khiển sử dụng điện áp thấp 24VDC an toàn cho quá trình vận hành. Ảnh: Quang An