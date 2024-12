Kinh tế

Lượng đăng ký xe ô tô mới ở Nghệ An tăng kỷ lục

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, đến ngày 15/12/2024, toàn tỉnh có 18.064 xe ô tô đăng ký mới, tăng gần 3.000 xe so với năm 2023.