Lượng khách du lịch đến Nghệ An trong tháng 4 tăng đột biến

Sáng 26/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 4/2022, các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 ước tăng 16,85% so với tháng 4/2021.

Hoạt động lĩnh vực dịch vụ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước đạt 6.651 tỷ đồng, tăng 22,95% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 180 triệu USD, tăng 7,38% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước đạt 729,4 triệu USD, tăng 23,03%.

Cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch mở cửa du lịch. Vì thế, trong tháng 4 lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến thăm các điểm du lịch tăng đột biến, ước đạt 789.399 lượt, tăng 237,16% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng nguồn thu từ du lịch tháng 4 ước đạt 569 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 6.303 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, bằng 98,6% cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 5.721 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 581 tỷ đồng.

Du khách đổ về biển Cửa Lò trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Quang An

Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được tăng cường. Trong tháng 4 (tính đến ngày 20/4/2022), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 3 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.347,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/4/2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 36 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.224,2 tỷ đồng. Điều chỉnh 35 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 14 dự án (tăng 12.980,3 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 17.204,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/4/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 20,22% kế hoạch đã giao chi tiết, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 4, có 133 doanh nghiệp thành lập mới và lũy kế 4 tháng có 665 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 7.912,6 tỷ đồng. Có 58 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh cũng đánh giá, công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương được quan tâm chỉ đạo, tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước. Hiện UBND tỉnh cũng đã gửi bản Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.