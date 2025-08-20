Xây dựng Đảng Lượng Minh khởi sắc từ tinh thần đoàn kết, sáng tạo Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lượng Minh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với quyết tâm đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy nội lực và bản sắc dân tộc, Lượng Minh tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, rút ngắn khoảng cách với các địa phương trong khu vực.

Khởi sắc từ nội lực và đoàn kết

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, sạt lở đất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lượng Minh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Một góc bản Minh Tiến, xã Lượng Minh. Ảnh: Đình Tuân

Lượng Minh là xã miền núi đặc biệt khó khăn, với diện tích tự nhiên hơn 22.700 ha, gồm 10 bản, chia thành 3 vùng; dân số 5.199 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú và Ơ Đu. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến 83,8%. Đảng bộ xã có 18 chi bộ trực thuộc với 353 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, xã đã hoàn thành 19/33 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng nâng cao; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, kết nạp mới 42 đảng viên, vượt chỉ tiêu. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Bộ máy chính trị cơ sở được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Trên lĩnh vực kinh tế, xã đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm, tăng hơn 23% so với năm 2020. Nông nghiệp được định hướng phát triển bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Một số sản phẩm đặc trưng từng bước xây dựng thương hiệu, như rượu siêu bản Lạ đạt chuẩn OCOP 3 sao. Công tác bảo vệ rừng, phát triển thủy sản và đa dạng hóa sinh kế được đẩy mạnh. Hạ tầng nông thôn được đầu tư với 26,5 km đường vào khu sản xuất, 5 bản lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Công an xã Lượng Minh nắm bắt tình hình ANTT tại địa bàn. Ảnh: Tiến Đông

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy quy mô nhỏ nhưng đã có bước phát triển, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Một số nghề truyền thống như mây tre đan, mộc dân dụng được duy trì và khuyến khích phát triển. Dịch vụ thương mại, đặc biệt ở các bản vùng lòng hồ, có chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch hợp lý, cơ sở vật chất từng bước được cải thiện. Chất lượng giáo dục được nâng lên, phổ cập giáo dục ở cả ba cấp học được duy trì. Hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 71%.

Hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh. Ảnh: Đình Tuân

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Năm 2024, xã được công nhận lại là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách được triển khai đầy đủ, đúng đối tượng. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người nghèo ngày càng lan tỏa.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số có bước chuyển tích cực. Trung tâm hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả; 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử. Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại tất cả các bản. Người dân từng bước tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, làm quen với mô hình công dân số.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác quân sự địa phương được thực hiện đồng bộ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để phát sinh điểm nóng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả rõ nét, 10/10 bản đạt tiêu chí “bản không ma túy”.

Phát triển bền vững, toàn diện

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ và nhân dân xã Lượng Minh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào thời kỳ phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ máy chính quyền địa phương được tổ chức theo mô hình hai cấp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất cao; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh chính trị ổn định; sự đồng thuận trong nhân dân tiếp tục được phát huy là những yếu tố thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Cầu Bản Lạ, xã Lượng Minh. Ảnh: Đình Tuân

Tuy nhiên, Lượng Minh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, cơn bão số 3 (Wipha) gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng nông thôn và dự báo đẩy tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tăng cao. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, tính kết nối thấp. Nhiều công trình xuống cấp, chưa được đầu tư, sửa chữa kịp thời. Nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế trong khi địa bàn lại khó khăn trong khai thác các nguồn thu…

Trước thực tiễn đó, Đảng bộ và nhân dân xã Lượng Minh xác định rõ mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ là: Tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; phát huy dân chủ xã hội và sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực, sử dụng tối đa mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của xã; không ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy nhanh, mạnh chuyển đổi số quốc gia; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học trên địa bàn được đảm bảo. Ảnh: Đình Tuân

Để cụ thể hóa các mục tiêu nêu trên, xã Lượng Minh đề ra 20 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cùng 5 nhóm giải pháp đột phá, đồng bộ để triển khai thực hiện.

Xã xác định rõ các khâu đột phá cần ưu tiên tập trung trong nhiệm kỳ. Trước hết là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, tạo nền tảng vững chắc cho ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp theo là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, điện, nước sinh hoạt, cơ sở giáo dục và y tế. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Một trong những nhiệm vụ then chốt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Xã cũng sẽ triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đặc biệt, ưu tiên ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao năng suất và thu nhập.

Lực lượng Công an xã luôn gần dân, sát dân. Ảnh: Tiến Đông

Song song với các giải pháp về kinh tế - xã hội, Lượng Minh chú trọng công tác tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, vận động, nhằm xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xây dựng tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận trong toàn dân và định hướng phát triển rõ ràng, xã Lượng Minh đặt mục tiêu vững bước tiến lên, rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác trong khu vực, từng bước nâng cao đời sống người dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững.