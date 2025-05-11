Thứ Tư, 5/11/2025
Luxury Hạ Long thua 1-2 Đào Hà, vẫn đội sổ hạng Ba 2025

CTVX05/11/2025 05:24

Đào Hà ngược dòng thắng 2-1 để có 3 điểm đầu tiên; Trẻ Hoài Đức hòa 0-0 Trẻ Công an Hà Nội và giữ ngôi đầu bảng A với 8 điểm sau 4 trận.

Chiều 4/11 tại sân vận động Hoài Đức (Hà Nội), lượt trận sớm vòng 4 bảng A Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025 khép lại với hai kết quả trái ngược: Trung tâm Bóng đá Đào Hà lội ngược dòng thắng Luxury Hạ Long 2-1 để có 3 điểm đầu tiên, còn cuộc chạm trán tâm điểm giữa Trẻ Hoài Đức và Trẻ Công an Hà Nội kết thúc 0-0. Trẻ Hoài Đức giữ đỉnh bảng A với 8 điểm sau 4 trận, Trẻ Công an Hà Nội bám sát với 7 điểm; Đào Hà tạm lên thứ tư với 5 điểm, Luxury Hạ Long vẫn chưa có điểm.

Ngược dòng mang dấu ấn tinh thần: Đào Hà 2-1 Luxury Hạ Long

Bị dẫn bàn trước, các học trò của HLV Đào Ngọc Huy không buông nhịp. Sự tập trung trong hiệp hai giúp Trung tâm Bóng đá Đào Hà ghi hai bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu 3 điểm đầu tiên của Đào Hà tại giải mà còn mở lại cánh cửa cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Với Luxury Hạ Long, thất bại 1-2 nối dài chuỗi ngày khó khăn. Đội bóng này vẫn chưa thể cải thiện vị trí cuối bảng A sau 4 lượt trận.

Thế cân bằng ở ngôi đầu: Trẻ Hoài Đức 0-0 Trẻ Công an Hà Nội

Trận đấu giữa hai đội đang dẫn đầu bảng A diễn ra chặt chẽ. Cả Trẻ Hoài Đức và Trẻ Công an Hà Nội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết quả hòa 0-0 giữ nguyên thế cạnh tranh ở đỉnh bảng: Trẻ Hoài Đức đạt 8 điểm sau 4 trận, còn Trẻ Công an Hà Nội có 7 điểm.

Bối cảnh kỷ luật: Luxury Hạ Long vừa bị xử thua 0-3

Trước lượt trận này, ngày 31/10/2025, Ban kỷ luật LĐBĐVN ban hành Quyết định số 1019/QĐ-LĐBĐVN kỷ luật CLB Luxury Hạ Long do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách tham dự Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025. Cụ thể, LĐBĐ Việt Nam (VFF) phạt 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) và xử thua 0-3 đối với Luxury Hạ Long trong trận gặp Hà Nội Bulls ngày 26/10/2025. Đội bóng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định.

Sau quyết định này, Luxury Hạ Long tiếp tục thua 0-6 rồi thua 1-2 trước Trung tâm Bóng đá Đào Hà, qua đó vẫn đứng cuối bảng A khi chưa có điểm số nào.

Cập nhật bảng A sau hai trận sớm lượt 4

Theo kết quả và thông tin từ ban tổ chức giải:

  • Trẻ Hoài Đức: 8 điểm/4 trận, giữ ngôi đầu bảng A.
  • Trẻ Công an Hà Nội: 7 điểm, bám sát ở vị trí thứ nhì.
  • Trung tâm Bóng đá Đào Hà: 5 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ tư.
  • Luxury Hạ Long: 0 điểm, cuối bảng A.

Lịch thi đấu tiếp theo

Các trận còn lại của lượt 4 tại bảng B và bảng C sẽ diễn ra vào chiều 5/11, hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý trong cuộc đua giành suất thăng hạng.

