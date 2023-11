Lý do Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tới Trung Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo Bloomberg, chiếc tàu được đề cập là USS Florida, có thể mang theo tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk hoặc tới 66 lực lượng đặc nhiệm Navy SEAL phục vụ cho các hoạt động bí mật.

Bốn tàu ngầm lớp Ohio đã được chuyển đổi để trang bị tên lửa hành trình thay vì tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), với hai chiếc bố trí ở mỗi bờ biển của Mỹ. Bloomberg dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay việc triển khai tàu ngầm nêu trên nhằm mục đích "biểu dương lực lượng" đối với Iran. Thông báo của CENCOM bao gồm một bức ảnh chụp một chiếc tàu ngầm dường như đang hướng tới Cầu Al Salam, bắc qua Kênh đào Suez. Lầu Năm Góc rất hiếm khi báo cáo về việc triển khai tàu ngầm hạt nhân, trừ khi họ thực hiện chuyến thăm cảng.

Tàu ngầm hạt nhân USS Florida. Ảnh: AP

Khí tài quân sự bổ sung đã tới khu vực khi hai nhóm tàu sân bay tác chiến của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở phía Đông Địa Trung Hải. Việc triển khai USS Gerald R. Ford và Dwight D. Eisenhower được Washington coi là một biện pháp răn đe trong bối cảnh Israel đang tiến hành hoạt động quân sự ở Dải Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bao vây vùng đất Palestine ngay sau cuộc tấn công gây thương vong của Hamas vào tháng trước, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị bắt làm con tin. Israel tuyên bố tiêu diệt nhóm phiến quân này, như một mục tiêu có tầm quan trọng sống còn.

Các nhà phê bình cho rằng phản ứng là không tương xứng, chỉ ra số dân thường thiệt mạng cao do các cuộc không kích của IDF. Các quan chức Gaza tuyên bố các cuộc không kích đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người tại Gaza. Có những lo ngại rằng các nhân tố khác trong khu vực, bao gồm phong trào dân quân Hezbollah của Liban và Iran, có thể tham gia vào cuộc xung đột với quy mô lớn. Giới lãnh đạo Mỹ đã cam kết sát cánh cùng Israel, trong đó có việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho chiến dịch Gaza của Nhà nước Do Thái. Tàu sân bay USS Florida được triển khai lần đầu tiên để tác chiến vào năm 2011, khi đó thực hiện ném bom Libya trong khuôn khổ chiến dịch của NATO nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy đang tìm cách lật đổ Muammar Gaddafi. Quốc gia Bắc Phi này vẫn bị rạn nứt về mặt chính trị và bị tàn phá về kinh tế hơn một thập kỷ sau cuộc can thiệp./.