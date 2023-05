Lý do NSND Lê Khanh trở lại phim giờ vàng VTV

Sau nhiều dự án điện ảnh ở phía Nam, NSND Lê Khanh bày tỏ đã đến lúc cô quay về "ngôi nhà" phim truyền hình của mình.

Ê-kíp phim Nơi giấc mơ tìm về của đạo diễn Trịnh Lê Phong vừa họp báo giới thiệu dự án mới. Tham dự có NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trọng Trinh, NSƯT Tất Bình... cùng một số diễn viên trẻ như Việt Hoa, Minh Thu, Lãnh Thanh.

Nơi giấc mơ tìm về khởi quay từ giữa tháng 12/2022, lấy cảm hứng từ những người cao tuổi - một mảng nội dung ít được đề cập trong phim ảnh.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu nội Gia An (Lãnh Thanh). Bà Lan một mình lèo lái công ty gia đình, nuôi dạy cháu nội thành tài và mong muốn Gia An sẽ gánh vác thay mình. Trong khi đó, Gia An thông minh, năng động, muốn tiếp tục sống tự do tự tại.

Bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm, Nơi giấc mơ tìm về không ngập tràn drama mà có những tình huống, câu chuyện nhỏ về mâu thuẫn thế hệ. Bên cạnh đó, chủ đề tình yêu cũng được khai thác thú vị trong phim.

Trong buổi họp báo, NSND Lê Khanh tiết lộ lý do quay trở lại với phim truyền hình sau 5 năm vắng bóng.

"Với tôi và tất cả nghệ sĩ, mỗi ngày được làm nghề đều hạnh phúc. Thời gian qua, bận rộn với những dự án điện ảnh nhưng nơi nào có duyên tôi lại tới. Sau 5 năm vắng bóng với phim truyền hình, tôi thấy có trách nhiệm với 'gia đình' nên trở về 'ngôi nhà xưa'", NSND Lê Khanh bày tỏ.

NSND Lê Khanh mong nhiều sức khỏe để truyền lại những kinh nghiệm cho thế hệ sau có những bước nghề dài hơn.

"Tương lai bất kể ngành nghề nào đều phụ thuộc vào lớp trẻ. Thế hệ chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình, để lại những giá trị nhất định. Tôi chỉ mơ ước các diễn viên ngày nay với đầy đủ cơ hội, trí tuệ, công nghệ sẽ ghi dấu ấn trong trái tim khán giả. Các bạn sẽ làm cho nghệ thuật điện ảnh Việt Nam không những hồi sinh mà còn phát triển mạnh mẽ", NSND Lê Khanh chia sẻ với VietNamNet.

Nơi giấc mơ tìm về dự kiến được phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 trong tháng 5 này.