Lý do ôtô chạy trong thành phố tốn nhiên liệu hơn đường cao tốc

(Baonghean.vn) - Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, Công an Nghệ An đã triển khai xây dựng Bộ phận một cửa ở Công an các xã, phường, thị trấn. Mô hình này đã phát huy hiệu quả cao, được nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố học tập mô hình của Nghệ An để nhân rộng trên toàn quốc.