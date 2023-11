Lý giải nguyên nhân thu ngân sách năm 2023 của Nghệ An thấp hơn năm 2022

(Baonghean.vn) - Tại tọa đàm 'Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An' diễn ra sáng 18/11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã có những trao đổi về quan điểm, định hướng và sự hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, nhất là vùng miền Tây Nghệ An.