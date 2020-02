Lý giải vì sao shophouse chợ là 'con gà đẻ trứng kim cương'

Shophouse - đích ngắm chưa bao giờ hạ nhiệt

Shophouse - nhà phố thương mại đã phát triển từ rất lâu trên thế giới khoảng những năm đầu thế kỷ XIX tại các trung tâm thành phố và thị trấn lớn. Tại Việt Nam, loại hình này cũng thịnh hành từ lâu, nhưng đặc biệt bùng nổ vào những năm 2015, 2016 và nhanh chóng trở thành xu thế dẫn đầu trong ngành bất động sản đến nay.

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đây là phân khúc có khả năng sinh lời cao, với doanh thu từ việc cho thuê mặt bằng của các căn shophouse lên tới 8 - 12%/năm, thậm chí lên đến hơn 15% tại những vị trí đắc địa, một con số hấp dẫn hơn nhiều so với gửi tiết kiệm.

Theo nhận định của giới chuyên gia, một nguyên nhân khác cũng tạo đà cho phân khúc shophouse sôi động là việc thị trường bán lẻ đang trên đà bùng nổ. Việt Nam trong giai đoạn có tinh thần khởi nghiệp rất cao, tạo nên nhu cầu sở hữu mặt bằng để mở văn phòng và phục vụ nhu cầu kinh doanh ngày càng lớn. Trong khi shophouse có các lợi thế về vị trí trung tâm của trung tâm (thường ở mặt đường lớn hoặc trong các khu vực sầm uất), thiết kế hiện đại và thuận tiện là lựa chọn được phần lớn chủ doanh nghiệp ưa chuộng.

Nếu không dùng để cho thuê hoặc kinh doanh, giá trị nội tại của shophouse vẫn không ngừng tăng theo thời gian tạo nên lợi thế “sinh lời kép”. Ảnh tư liệu

Báo cáo từ CBRE Việt Nam cho biết, giá bán trên thị trường thứ cấp của loại hình shophouse tăng giá 59% theo quý, tăng vọt đến 261% theo năm (số liệu 2018). Tại Hà Nội, hiện tượng chênh giá tương tự đang diễn ra ở nhiều dự án khác thuộc khu vực Mỹ Đình, Mễ Trì, Dương Nội… Thị trường TP. HCM cũng chứng kiến sự tăng vọt về giá của shophouse tại một số dự án. Điều này có thể thấy rõ qua trường hợp của dãy shophouse trên đường Nguyễn Cơ Thạch (quận 2) thuộc Dự án Sala. Theo thống kê của JLL, shophouse trên trục đường này tại thời điểm mở bán năm 2015 có giá khoảng 20 tỷ đồng/căn, tuy nhiên, đến nay đã tăng lên gần 80 tỷ đồng/căn, cao gấp 4 lần sau 5 năm. Giá thuê của mặt bằng tại đây cũng dao động ở mức 60 - 110 triệu đồng/tháng.

Dự án nhà phố thương mại vốn khan hiếm nên đều ra đến đâu hết hàng đến đó. Khách hàng chỉ có thể mua lại từ các nhà đầu tư thứ cấp với giá chênh gấp nhiều lần so với mức giá ban đầu. Do đó, shophouse luôn được đánh giá là kênh giữ tiền an toàn và mang về lợi nhuận đầu tư số một trong tất cả các loại hình bất động sản.

Shophouse chợ - xu hướng mới “dậy sóng” thị trường

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, shophouse dần được coi là “huyết mạch” của các công trình hiện đại, trong đó các shophouse thuộc dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống là mô hình mới nhưng đã được nhận định là những “con gà đẻ trứng kim cương”.

Được thiết kế “giàu trọn đôi đường”, tận dụng hai mặt thoáng với một mặt giáp đường và một mặt quay về phía các ki-ốt trong chợ, shophouse TTTM kết hợp chợ truyền thống mở rộng tối đa khả năng tiếp cận khách hàng, mang đến nguồn lợi kinh doanh tuyệt vời mà mọi chủ cửa hàng đều mong muốn. Với sức hút đến từ hàng nghìn nguồn hàng, hàng trăm dịch vụ đa dạng cùng hình ảnh sang trọng, dãy shophouse có tiềm năng liên kết để trở thành khu phố kinh doanh sôi động, nơi dừng chân của mọi khách hàng từ sỉ đến lẻ, mở ra thời kỳ kinh doanh thịnh vượng cho các chủ nhân shophouse.

“Shophouse chợ là dòng sản phẩm có từ khá lâu nhưng mới chỉ như “sóng ngầm”. Theo dòng phát triển của kinh tế, xã hội, nhu cầu về xây dựng những ngôi chợ mới trên cả nước là rất lớn, đặc biệt mô hình xây dựng kiểu chợ truyền thống kết hợp với TTTM là rất độc đáo và thông minh. Việc kết hợp này sẽ giúp cho việc kinh doanh được thuận lợi, dễ dàng và kích cầu tiêu dùng lên gấp nhiều lần. Yếu tố “buôn có bạn, bán có phường” được khai thác triệt để, đưa đến trải nghiệm dịch vụ mua sắm all-in-one từ các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu hàng ngày đến cao cấp, thúc đẩy mạnh mẽ công việc kinh doanh. Loại hình shophouse chợ này chắc chắn sẽ gây dựng thêm nhiều dấu ấn đặc biệt trong năm 2020”. Ông Nguyễn Việt Anh – TGĐ Công ty CP Bất động sản Bắc Trung Bộ