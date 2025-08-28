Văn hóa Mã QR tra cứu vị trí màn hình LED xem Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Người dân và du khách có thể quét mã QR để tra cứu vị trí 20 màn hình LED cỡ lớn tại Hà Nội, phục vụ theo dõi trực tiếp Lễ Quốc khánh 2/9.

20 màn hình LED phục vụ Nhân dân trong ngày lễ trọng đại

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Hà Nội đã lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng.

Các màn hình này sẽ phát sóng trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành, cùng nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách theo dõi sự kiện từ nhiều khu vực khác nhau.

Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn mà còn góp phần giảm áp lực tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Đây cũng là giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn trật tự trong những ngày Lễ lớn.

Mã QR tra cứu vị trí màn hình LED

Để tạo sự chủ động, Công an thành phố Hà Nội đã phát hành mã QR hỗ trợ người dân, du khách tra cứu vị trí màn hình LED. Thông qua mã này, mọi người có thể lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất để theo dõi chương trình.

Nhân dân, du khách quét mã để tra cứu vị trí các màn hình LED tại đây

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân không chen lấn, không dừng đỗ phương tiện tùy tiện gây cản trở giao thông, cùng chung tay xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch và an toàn trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.