'Mạch nguồn ví, giặm' - chương trình tôn vinh 5 nhạc sĩ Nghệ An tài hoa sẽ diễn ra vào tối 14/5

(Baonghean.vn) - Chiều nay (9/4), Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt giới thiệu chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn ví, giặm”. Chương trình sẽ được tổ chức vào tối 14/5 nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh các nhạc sĩ tài hoa của quê hương Nghệ An.

TS Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.

Đến dự có Anh hùng LLVTND, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; các đồng chí: TS. Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; TS. Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ...; các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, phóng viên nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Đặc biệt, tham dự buổi gặp mặt còn có đại diện gia đình các cố nhạc sĩ: Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, An Thuyên và Nguyễn Trọng Tạo.

“Mạch nguồn ví, giặm” do Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức một đêm duy nhất vào lúc 20h ngày 14/5/2023, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An là: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo, An Thuyên đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân xứ Nghệ nói chung và người Nghệ An ở Hà Nội nói riêng.

Chương trình được kỳ vọng góp phần khắc họa chân dung của 5 nhạc sĩ đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; niềm tự hào của quê hương Nghệ An. Riêng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Chương trình “Mạch nguồn ví, giặm” sẽ giới thiệu 15 tác phẩm tiêu biểu của 5 nhạc sĩ với sự tham gia của các NSƯT: Thanh Lam, Đức Long, Tiến Lâm, Phạm Phương Thảo; các ca sĩ: Anh Thơ, Bùi Lê Mận, Huyền Trang, Đình Trang, Thanh Tài, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa, Vũ Thắng Lợi. Tổng đạo diễn NSND. Lê Tiến Thọ, cố vấn nghệ thuật nhạc sĩ An Hiếu (con trai nhạc sĩ An Thuyên).

Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, TS. Lê Doãn Hợp cho biết: “Chương trình không chỉ tôn vinh 5 nhạc sĩ mà còn tôn vinh ví, giặm, khích lệ niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của người xứ Nghệ, cổ vũ người xứ Nghệ khát khao cống hiến, vươn lên”.

Ông cũng cho biết, Hội Đồng hương Nghệ An đã ấp ủ kế hoạch từ lâu, nhưng gặp nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về tài chính, vận động sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Nhưng vượt qua khó khăn, Hội Đồng hương Nghệ An nhận được sự đồng thuận rất cao. “Tôi nghĩ người ủng hộ nhiều như thế, trong đó có sự ủng hộ của gia đình 5 cố nhạc sĩ, thì không có lý do gì, không tổ chức thành công”, ông nói tiếp.

Tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, TS. Hồ Xuân Hùng, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, NSND Lê Tiến Thọ...; các nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, Thiếu tướng Đức Trịnh; ca sĩ, NSƯT Đức Long; ca sĩ, NSƯT. Thanh Lam; Luật sư, TS.Trần Đình Triển đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao và hoan nghênh việc làm ý nghĩa này của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

“Tôi đánh giá cao ý tưởng và nỗ lực của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. 5 nhạc sĩ của chúng ta đã sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, được nuôi dưỡng trong mạch nguồn ví, giặm, nhưng không có đất nước nói chung, Hà Nội nói riêng thì không có 5 nhạc sĩ của chúng ta. Từ quê hương Nghệ An họ đã ra đi cùng đất nước, như dòng sông đổ ra biển cả. Từ sông Lam, họ đến với sông Hồng, Cửu Long Giang... và trở thành người tài, niềm tự hào chung của đất nước. Đây là nhận thức, là đánh giá để chúng ta có kịch bản, nội dung xứng đáng với cống hiến của 5 nhạc sĩ” - PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho biết. Ông cũng gợi ý về nhiều nội dung trong kịch bản chương trình.

Thay mặt Hội đồng nghệ thuật của chương trình “Mạch nguồn ví, giặm”, NSND. Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội sân khấu quốc tế Việt Nam - ITI Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tác giả kịch bản kiêm tổng đạo diễn chương trình đã ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết. Ông tin rằng, chương trình sẽ thành công, xứng đáng với sự cống hiến của 5 nhạc sĩ tài hoa quê hương Nghệ An./.