Madam Pang ẩn ý muốn U23 Thái Lan loại U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022; Văn Lâm tập chơi chân khi trở lại ĐT Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động phòng, chống ma tuý (PCMT) - tháng 6 năm 2022, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành chức năng, các địa phương tập trung lực lượng tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai.

(Baonghean.vn) - Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần bổ sung thêm quy định sử dụng kỹ thuật trong khám, chữa bệnh để tránh lạm dụng nhằm giảm thời gian, thủ tục, chi phí cho người bệnh, cũng như giảm chi của Quỹ Bảo hiểm y tế.

(Baonghean.vn) - Khi được Hội đồng xét xử hỏi về mục đích cũng như lý do đánh chồng, Hoàng Thị Ngân chỉ bình thản trả lời “Lúc đó, bị cáo như con súc vật, đánh chồng không vì mục đích gì và cũng không nghĩ được gì”.

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Kỳ Sơn; Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai; Công an Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ ngày 1/6... là những thông tin nổi bật ngày 26/5.