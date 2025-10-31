Thể thao Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi; Con trai Ronaldo ra mắt U16 Bồ Đào Nha; Haaland sẽ rời Man City; Malaysia bị xử thua đến 5 trận? Chắc chắn HLV Kim Sang Sik vẫn sử dụng những chân sút từng góp mặt trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á; Tuyển Malaysia được dự đoán sẽ bị xử thua đến 5 trận... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, để gửi lời xin lỗi sau vụ nhầm cờ trong lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025.Madam Pang gặp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng vào lúc 15h hôm qua 30/10. Sau lời chào, Chủ tịch FAT tặng hoa và xin lỗi tới nhân dân Việt Nam và LĐBĐ Việt Nam (VFF), sau sự việc nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm hôm 28/10.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (trái) tặng hoa cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (phải), ở Đại sứ quán tại Bangkok chiều 30/10/2025. Ảnh: FAT

Bà Pang cho biết thấu hiểu sự thất vọng của nhân dân Việt Nam, và hy vọng nhận được sự tha thứ. Bà khẳng định sự nhầm lẫn hoàn toàn do vô ý và không ai mong muốn. FAT nhận thức đầy đủ và dành sự tôn trọng cao nhất cho quốc kỳ - biểu tượng đại diện cho phẩm giá và danh dự của một Quốc gia. Thông cáo của FAT cho biết Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm kích trước sự chân thành trong lời xin lỗi của bà Pang, cũng như hành động ngay lập tức để khắc phục sự việc. "Đại sứ khẳng định sự việc là vô ý và do lỗi của ban tổ chức sự kiện", FAT cho hay. Trước đó, FAT đã cử phái đoàn đến Hà Nội, dẫn đầu là Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển Adisak Benjasiriwan, để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến LĐBĐ Việt Nam (VFF). Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cũng có mặt chứng kiến. VFF ghi nhận lời xin lỗi của đại diện FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác. VFF cũng xem đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của AFF.

U22 Việt Nam: Hàng công đỏ, liệu đã chín?

Dù danh sách U22 Việt Nam chưa công bố, nhưng chắc chắn HLV Kim Sang Sik vẫn sử dụng những chân sút từng góp mặt trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á hay giành vé tới VCK U23 châu Á.

Thoạt nhìn U22 Việt Nam đang sở hữu một hàng công đáng mơ ước.

Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục sử dụng Thanh Nhàn, Quốc Việt, Đình Bắc, Ngọc Mỹ và Đinh Xuân Tiến… cho những suất tiền đạo ở U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33.

Thoạt nhìn U22 Việt Nam đang sở hữu một hàng công đáng mơ ước, nhưng thực tế lại không như nhiều người đã nghĩ, nếu chẳng muốn nói các chân sút học trò HLV Kim Sang Sik … có nhiều vấn đề.

Điển hình như giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam (thực chất là U22) ghi 8 bàn thắng sau 4 trận đấu, tuy nhiên, phần lớn các pha lập công do các hậu vệ, tiền vệ mang về.

Hoặc như vòng loại U23 châu Á, 2/3 bàn thắng đến từ các tiền vệ (Viktor Lê, Văn Thuận) là ví dụ rõ nhất cho vấn đề của những tiền đạo U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có thể an tâm bởi có nhiều giải pháp ghi bàn. Song, một khi các tiền đạo vẫn tậm tịt và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, hoặc độ chính xác rất thấp ở các pha dứt điểm rõ ràng đó chính là nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đối với U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá SEA Games 33.

Tuyển Malaysia bị xử thua đến 5 trận?

Với sự thật về cầu thủ Facundo Garcés được CDN trưng ra từ tài liệu của FIFA, tuyển Malaysia được dự đoán sẽ bị xử thua đến 5 trận.

Tuyển Malaysia.

Theo đó, Facundo Garcés bị CDN (Capital de Nioticias) tung tài liệu mà theo họ là “trang tin CDN đã tiếp cận độc quyền các tài liệu xác nhận nghi ngờ của FIFA là có thật”. Tài liệu chứng minh mọi thứ hoàn toàn sai sự thật so với Liên đoàn Bóng đá Malaysia cung cấp cho FIFA là “phía Malaysia trình lên liên quan đến một người ông của Garcés”, nhưng ông nội của Garcés không sinh ra tại Malaysia.

Facundo Garcés chính là cầu thủ đã thi đấu trước tuyển Việt Nam vào ngày 10/6, anh cũng được cho là góp mặt ở trận giao hữu với Cape Verde vào tối 3/6, tức diễn ra trước 1 tuần gặp Việt Nam. Như vậy, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Cape Verde do Facundo Garcés là cầu thủ không hợp lệ.

Ngoài ra, trận đấu với Cape Verde ở lượt về, Malaysia còn có trận lượt đi vào tối 29/5, nhưng chưa rõ có cầu thủ nào trong danh sách 7 cầu thủ nhập tịch sai hay không.

Tính tổng cộng, Malaysia đã dùng cầu thủ không hợp lệ trong 5 trận đấu với Nepla, Cape Verde (giao hữu), Việt Nam, và 2 trận giao hữu trong tháng 9 thắng Singapore 2-1 và Palestine 1-0. Tất cả các trường hợp sử dụng cầu thủ sai đều nhận kết quả bị xử thua 0-3, và tuyển Malaysia rõ ràng cũng không thể ngoại lệ

Ronaldo Jr đánh dấu bước ngoặt lớn sự nghiệp

Hôm 31/10, Cristiano Ronaldo Jr chính thức ra mắt Đội tuyển U16 Bồ Đào Nha trong trận thắng 2-0 trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ tại Antalya.

Con trai Ronaldo dần tạo được sự chú ý.

Cầu thủ 15 tuổi vào sân ở phút bù giờ cuối trận, thay thế đồng đội và nhận được sự chú ý từ khán giả cũng như các tuyển trạch viên có mặt trên sân. Ronaldo Jr đang cùng U16 Bồ Đào Nha tham gia Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù chỉ vào sân trong thời gian ngắn, sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp non trẻ của Ronaldo Júnior. Những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U14 và U15 trước đó giúp con trai Ronaldo lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Bồ Đào Nha, và được triệu tập lên tuyển U16.

Việc lên đội U16 Bồ Đào Nha ở tuổi 15 sẽ giúp Ronaldo Jr tiến gần hơn đến cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp. Hồi tháng 5, con trai Ronaldo chơi cho U15 Bồ Đào Nha tại giải quốc tế Vlatko Markovic ở Croatia. Cristiano Jr chơi hay khi ghi 2 bàn trong 4 trận, gồm cú đúp vào lưới đội chủ nhà ở trận chung kết.

Haaland rời Man City, thế chỗ Vinicius?

Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Aston Villa, Keith Wyness, đưa ra dự đoán gây sốc về tương lai của Erling Haaland, cho rằng tiền đạo người Na Uy có thể rời Manchester City vào cuối mùa giải 2025/26.

Trong phát biểu trên Football Insider, Wyness nhấn mạnh: “Tôi nghĩ Erling Haaland có thể rời Manchester City vào cuối mùa này. Có rất nhiều tin đồn về việc Vinicius Junior có thể rời Real Madrid sang Saudi Arabia. Những tin đồn về mức giá 200 triệu Euro cho Vinicius có thể là yếu tố giúp câu lạc bộ Tây Ban Nha đưa ra lời đề nghị cho Haaland”.

Lời nhận định của một chuyên gia am hiểu về chuyển nhượng như Wyness, người từng giữ vai trò CEO tại Everton và Aston Villa, làm dấy lên làn sóng thảo luận trên truyền thông và mạng xã hội.