Madam Pang: ‘Việt Nam là chướng ngại lớn nhất của Thái Lan’; Ronaldo không được bầu là GOAT ở giải Ngoại hạng Anh

Người Việt đầu tư vào đâu để tránh lạm phát năm 2023? Vàng, cổ phiếu giá trị, trái phiếu và tiền số là những kênh được nhiều nhà đầu tư Việt quan tâm năm nay để đối phó lạm phát.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận hình ảnh ở sòng bài Nữ diễn viên cho biết cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc. Tuy nhiên, cô phủ nhận việc nợ nần liên quan đến bài bạc.

Chặn các bé gái nơi vắng để cướp Sầm Văn Nhíp, 27 tuổi, bị cáo buộc chặn xe, cướp tiền của các bé gái trên đường vắng.

Cộng tác viên - Những người bạn đồng hành của báo Đảng (Baonghean.vn) - Mỗi người một nghề, đội ngũ cộng tác viên - những người bạn đồng hành, “cánh tay nối dài”, của báo Nghệ An vẫn luôn say mê và mong muốn được đồng hành cùng báo Đảng trên những chặng đường phát triển. Nhân dịp Hội nghị CTV, Báo Nghệ An xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu.

Hội hỗ trợ Gia đình liệt sĩ trao 150 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Chiều 12/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Đô Lương cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện.



Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 12/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Travel to Muong Long and visit bullfight festival (Baonghean.vn) - For the Hmong people in Muong Long, the bullfight festival, locally known as the "bò chận" festival, is an indispensable cultural feature in their spiritual life.

Khau Bua Sa Festival: Preserving ancient culture of the Thai people (Baonghean.vn) - Khau Bua Sa is 1 of the 12 biggest holidays of Thai people, usually celebrated on lunar July 29. At the present, the holiday is only maintained in some areas, including Yen Hoa village of My Ly commune.

Permanent Vice Chairman of the People's Council Nguyen Nam Dinh presents Tet gifts to the poor in Thanh Chuong (Baonghean.vn) - On January 12 afternoon, Mr. Nguyen Nam Dinh - Member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, Permanent Vice Chairman of the People's Council led the delegation to visit and present gifts in Thanh Chuong district.

Nghe An’s 2023 Press Festival opens in Vinh City (Baonghean.vn) - On January 12 morning, in Vinh City, Nghe An Provincial Party Committee’s Popularization and Education Commission and Nghe An Journalists Association jointly organized 2023 Quy Mao Spring Press Festival and presented Nghe An Golden Hammer and Sickle Awards 2022.

Vụ án hối lộ tại Cục Đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bổ sung vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều hoạt động trao quà Tết vì người nghèo tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 12/1, một số Sở, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm hỏi và trao những món quà Tết ý nghĩa tới các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Nam Đình trao quà Tết người nghèo ở Thanh Chương (Baonghean.vn) - Chiều 12/1, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 250 suất quà tết tới các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số xã trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/1 (Baonghean.vn) - Nhiều sự kiện nổi bật diễn ra tại Hội báo Xuân Quý Mão và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022; Tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác JICA tại Việt Nam; Giải pháp nào cho lao động mất việc cận Tết... là những nội dung chính trong ngày 12/1.

Báo Nghệ An và BIDV Nghệ An trao quà Tết người nghèo ở Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi chăm lo Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão của Bí thư Tỉnh ủy, chiều 12/1, Báo Nghệ An phối hợp Ngân hàng BIDV Nghệ An tổ chức thăm, trao quà Tết tặng người nghèo, gia đình chính sách và hộ già neo đơn xã Châu Nhân (Hưng Nguyên).

Dư vị ngọt ngào!... (Baonghean.vn) - Bám sát cơ sở, chuyển tải nhanh, chính xác thông tin thiên tai, dịch bệnh, những cảnh đời éo le…; luôn xem công tác thiện nguyện là sứ mệnh của người làm báo, nên Báo Nghệ An trở thành điểm kết nối tin cậy của những tấm lòng vàng.

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Yên Thành tại TP. Vinh trao quà tại xã Hoa Thành (Baonghean.vn) - Chiều 12/1, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Yên Thành tại thành phố Vinh tổ chức thăm, tặng quà cho người cao tuổi, các gia đình chính sách tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

Ngành giáo dục mang tết sớm đến với giáo viên và học sinh vùng khó (Baonghean.vn) - Những chuyến quà tết đến với học sinh và giáo viên 6 huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An đã được ngành giáo dục duy trì nhiều năm nay. Đằng sau những món quà nhỏ, ý nghĩa chứa đựng sự tri ân, san sẻ và đồng hành với giáo viên và học sinh vùng khó.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà tết cho người nghèo tại các địa phương (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư của Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023, ngày 12/1, các đại biểu Quốc hội đã chia làm 2 đoàn công tác đi trao 420 suất quà tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển (Baonghean.vn) - Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị Đảng ủy Trường Đại học Vinh cần quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Nghệ An trong quá trình phát triển.

Phát động phong trào thi đua ‘Tết khuyến học Nghệ An’ năm 2023 (Baonghean.vn) - Phong trào được tổ chức thường niên, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các cấp Hội về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương, dâng hoa tại các khu di tích lịch sử và tặng quà gia đình chính sách (Baonghean.vn) - Chiều 12/1, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Phó Cục trưởng Đăng kiểm: 'Chúng tôi không phải xấu cả, vẫn có những điển hình tốt' Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm nói: “Đăng kiểm sai thì sai rồi, phải sửa, ai có tội phải chịu nhưng không thể cào bằng tất cả. Trên thực tế vẫn còn nhiều cá nhân, tập thể trong lĩnh vực đăng kiểm làm tốt".

Thị trường ô tô Việt Nam thiết lập kỷ lục mới Với sức tiêu thụ hơn 500.000 xe trong năm 2022, thị trường ô tô Việt Nam lần đầu tiên chạm cột mốc quan trọng trong mục tiêu trở thành một trong những thị trường ô tô lớn của khu vực.

Nghệ An ban hành Chỉ thị về Tết trồng cây – Xuân Quý Mão năm 2023 (Baonghean.vn) - Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2023.

Việt Nam, Lào tăng cường kết nối, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ Sáng 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào được tổ chức tại Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh: Ngày càng có nhiều địa phương, cơ quan báo chí tham gia tích cực, hiệu quả Giải Báo chí Búa liềm vàng (Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội báo Xuân Nghệ An 2023 và trao Giải Búa liềm vàng của tỉnh năm 2022, đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, giải ngày càng có sự tham gia tích cực, hiệu quả của các địa phương, cơ quan báo chí, nhà báo.

Hàng trăm suất quà ý nghĩa cho công nhân tại chương trình ‘Cùng nhau làm nên Tết’ năm 2023 (Baonghean.vn) - Hàng trăm suất quà và nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai cho công nhân, lao động trẻ và đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023.