Công nghệ Made by Google 21/8: Google Pixel 10 ra mắt cùng dàn sao nổi tiếng Google sẽ giới thiệu Pixel 10 và nhiều thiết bị mới trong sự kiện Made by Google ngày 21/8 theo giờ Việt Nam, với sự góp mặt bất ngờ của Stephen Curry và Jonas Brothers.

Pixel 10 xuất hiện tại sự kiện Made by Google

Sau khi dành phần lớn Google I/O 2025 để giới thiệu trí tuệ nhân tạo và loạt tính năng Gemini, Google chuẩn bị quay lại với phần cứng mới.

Sự kiện Made by Google sẽ diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 21/8 (giờ Việt Nam). Công ty đã xác nhận thiết kế của ít nhất một mẫu điện thoại trong dòng Pixel 10, khiến giới công nghệ thêm háo hức.

Sự góp mặt của ngôi sao giải trí và thể thao

Google đã tung đoạn video hé lộ trên X, cho biết sự kiện sẽ có sự tham dự của nhiều khách mời đặc biệt. Trong đó có người dẫn chương trình Jimmy Fallon, ngôi sao bóng rổ Stephen Curry, tay đua F1 Lando Norris và nhóm nhạc Jonas Brothers. Việc kết hợp dàn sao nổi tiếng hứa hẹn biến sự kiện thành một bữa tiệc vừa công nghệ vừa giải trí.

Dòng Pixel 10: Bốn phiên bản, nhiều thay đổi đáng chú ý

Google xác nhận sẽ trình làng Pixel 10 tại sự kiện Made by Google 2025, diễn ra ngày 21/8 (giờ Việt Nam). Dòng sản phẩm năm nay gồm Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL và Pixel 10 Pro Fold. Các hình ảnh quảng cáo cho thấy phiên bản màu xanh “Moonstone” và “Indigo” sẽ là điểm nhấn mới.

Pixel 10 được đồn đoán sẽ có hệ thống ba camera lần đầu tiên, bổ sung ống kính tele 5x nhưng có thể phải đánh đổi chất lượng cảm biến chính và góc siêu rộng. Điểm nâng cấp lớn cho toàn bộ dòng là sạc không dây Qi2 với khả năng hỗ trợ chuẩn nhanh 25W, đi kèm hệ sinh thái phụ kiện “Pixelsnap” tương tự MagSafe của Apple.

Riêng Pixel 10 Pro Fold có thể trở thành chiếc điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn IP68, chống bụi và nước ở mức cao nhất, cho thấy một bước tiến kỹ thuật lớn của Google.

Giá bán và phần mềm mới trên Pixel 10

Theo nguồn tin rò rỉ, giá Pixel 10 tại Mỹ sẽ không đổi so với Pixel 9, từ 799 USD cho bản tiêu chuẩn đến 1.799 USD cho bản gập Pro Fold. Riêng Pixel 10 Pro XL có thể tăng 100 USD do nâng dung lượng lưu trữ khởi điểm lên 256GB.

Cả bốn máy sẽ chạy Android 16 với ngôn ngữ thiết kế Material 3 Expressive, giao diện nhiều màu sắc, hỗ trợ chế độ desktop mới cùng các tính năng AI nâng cao.

Pixel Watch 4: Thiết kế mới, sạc nhanh hơn

Sự kiện năm nay cũng mang đến Pixel Watch 4 với hai kích thước 41mm và 45mm. Điểm khác biệt lớn nhất là bộ sạc hoàn toàn mới, cho phép đặt đồng hồ nằm ngang khi sạc, vừa hỗ trợ nhanh hơn vừa tạo giao diện hiển thị kiểu “đồng hồ để bàn”.

Dù chưa rõ các tính năng phần mềm mới, Pixel Watch 4 nhiều khả năng vẫn có giá từ 349 USD cho bản Wi-Fi và 399 USD cho bản LTE, tương tự thế hệ trước.

Pixel Buds 2A: Tai nghe phổ thông nhưng nâng cấp âm thanh

Sau bốn năm kể từ Pixel Buds A-Series, Google chuẩn bị tung ra Pixel Buds 2A với nhiều nâng cấp. Theo thông tin rò rỉ, sản phẩm sẽ có chống ồn chủ động (ANC) và âm thanh không gian (spatial audio), nhưng không có Silent Seal 2.0 và tính năng theo dõi đầu như bản Pro 2. Thời lượng pin đạt 7 giờ, hoặc 20 giờ khi dùng cùng hộp sạc.

Giá dự kiến tại châu Âu là 149 euro (~175 USD), nhiều khả năng sẽ được bán tại Mỹ với mức 149 USD.

Lịch bán hàng: Không ra mắt đồng loạt

Google dự kiến công bố toàn bộ sản phẩm trong cùng một sự kiện, nhưng việc bán ra sẽ chia theo đợt. Pixel 10, 10 Pro và 10 Pro XL sẽ lên kệ ngày 28/8, còn Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 và Pixel Buds 2A sẽ phải chờ đến 9/10.