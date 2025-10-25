Mai Hoa: Hành trình từ nữ sinh kinh tế đến Quán quân VNTM 2025 Vượt qua sự tự ti ban đầu, Lại Mai Hoa, nữ sinh cao 1,84m, đã chinh phục ngôi vị cao nhất. Cô chia sẻ về định hướng sự nghiệp và lý do tạm gác lại các cuộc thi nhan sắc.

Vượt qua nhiều thử thách trong hành trình kéo dài nhiều tháng, Lại Mai Hoa, nữ sinh chuyên ngành Kinh tế với chiều cao ấn tượng 1,84m, đã chính thức trở thành Quán quân của Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 9. Thay vì vỡ òa trong cảm xúc, khoảnh khắc đăng quang của cô lại khá bình tĩnh, một dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành và quyết tâm cho chặng đường dài phía trước.

Mai Hoa chia sẻ: "Với tôi, danh hiệu Quán quân là kết quả của cả một hành trình vượt qua chính mình. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết mỉm cười và thấy lòng mình nhẹ nhõm, như vừa đặt được viên gạch đầu tiên cho con đường dài phía trước".

Mai Hoa là Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025

Hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất

Dù có lợi thế về chiều cao và vóc dáng, Mai Hoa thừa nhận cô đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ. Việc bước vào nhà chung cùng 14 thí sinh xuất sắc khác khiến cô ban đầu cảm thấy thiếu tự tin và có phần thu mình lại.

"Những tập đầu, tôi khá ‘khớp’ vì thấy bản thân còn nhiều điều phải học hỏi. Sự thiếu tự tin cùng nhịp độ làm việc căng thẳng khiến tôi mất một khoảng thời gian để thích nghi", cô nhớ lại. Tuy nhiên, chính những lời nhận xét thẳng thắn từ ban giám khảo đã giúp cô dần lấy lại phong độ. Mai Hoa cho biết cô đã ghi chép cẩn thận mọi góp ý để tự chiêm nghiệm và thay đổi sau mỗi thử thách.

Mai Hoa thể hiện sự biến hóa đa dạng trong các thử thách của chương trình.

Bước ngoặt từ lời nhắc nhở của giám khảo

Bước ngoặt thực sự đến với Mai Hoa khi cô nhận được lời nhắc nhở từ ban giám khảo: “Vóc dáng thôi chưa đủ, người mẫu phải biết kể chuyện bằng ánh mắt và cơ thể”. Câu nói này đã thức tỉnh cô, khiến cô bắt đầu tìm cách kết nối cảm xúc với ống kính và truyền tải thông điệp qua từng lần tạo dáng.

Phần thi chụp hình trên đồi cát là kỷ niệm đáng nhớ nhất, đánh dấu sự lột xác của Mai Hoa. "Lần đầu tiên, tôi thực sự thả lỏng, hòa mình vào thiên nhiên để ‘sống’ trong từng khung hình. Tôi biết mình cần làm gì để có biểu cảm tốt nhất và tạo nên những tấm hình có câu chuyện", cô chia sẻ.

Thử thách chụp hình trên đồi cát là một trong những dấu ấn của Mai Hoa.

Định hướng sự nghiệp: Người mẫu tri thức và kế hoạch tương lai

Là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Mai Hoa mong muốn xây dựng hình ảnh một người mẫu có tri thức và bản lĩnh. Cô dự định phát triển song song việc học và sự nghiệp người mẫu, tin rằng kiến thức kinh tế sẽ hỗ trợ cho con đường thời trang chuyên nghiệp.

Tạm gác các cuộc thi nhan sắc

Trước những lời động viên về việc tham gia các cuộc thi hoa hậu, Mai Hoa cho biết hiện tại cô chưa có ý định này. "Mỗi hành trình đều sẽ có thời điểm thích hợp. Còn bây giờ, tôi muốn dành trọn thời gian và tâm huyết để phát triển sự nghiệp người mẫu, chứng minh rằng ngôi vị Quán quân là hoàn toàn xứng đáng", cô khẳng định.

Mai Hoa hướng đến hình ảnh người mẫu chuyên nghiệp, đa năng.

Chinh phục sàn diễn quốc tế

Chuyến đi tới Paris cùng Top 3 trong khuôn khổ chương trình đã mang lại cho Mai Hoa những trải nghiệm quý giá khi tiếp xúc với kinh đô thời trang thế giới và làm việc cùng các ê-kíp quốc tế. Với vai trò Tân Quán quân, cô đặt mục tiêu sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện các kỹ năng, sẵn sàng chinh phục những sàn diễn lớn.

"Tôi hy vọng có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn về một người mẫu chuyên nghiệp đến từ Việt Nam", Mai Hoa bày tỏ quyết tâm của mình.