Xã hội Malaysia 'đẩy' tuyển Việt Nam đi Asian Cup 2027, Thái Lan đắng lòng; Tuyển Thái Lan gặp nguy Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn đi Asian Cup 2027, còn tuyển Thái Lan thì gay go; Đội tuyển Thái Lan đối mặt với tổn thất lớn trước vòng loại Asian Cup. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Malaysia “đẩy” tuyển Việt Nam đi Asian Cup 2027, Thái Lan đắng lòng

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn đi Asian Cup 2027, còn tuyển Thái Lan thì gay go.

Lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027 đã diễn ra, nếu như tuyển Việt Nam thua đội dùng cầu thủ lậu Malaysia thì Thái Lan sụp hầm 1-3 Ashgabat rất đau.

Malaysia gian lận 7 cầu thủ nhập tịch.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia là do đối thủ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch vượt đẳng cấp đánh bại tuyển Việt Nam 4-0, cả 4 bàn đều được ghi trong hiệp 2. Trong khi đó, tuyển Thái Lan cũng hành quân đến sân khách ở thủ đô Ashgabat của Turkmenistan và họ cũng bất ngờ thua đội bóng Trung Á 1-3.

Cơ hội đi Asian Cup 2027 với Thái Lan tuột hẳn bởi 2 đối cùng bảng D với Thái Lan và Turkmenistan rất yếu là Đài Loan và Sri Lanka.

Song đến giờ này coi như tuyển Malaysia đã toang khi vi phạm đạo đức FIFA quá nặng, lừa gạt làm hồ sơ giả mạo đến bảy tuyển thủ Nam Mỹ, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Hai đối thủ còn lại của tuyển Việt Nam là Lào và Nepal thì không ăn thua. Cánh cửa đi Asian Cup 2027 dành cho tuyển Việt Nam đã mở toang, Malaysia gian lận bị phát giác như mở đường đội tuyển Việt Nam đến Asian Cup 2027.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan đã bị sụp hầm 1-3 trước Turkmenistan rất khó để thắng đậm hơn ở lượt về để vượt mặt Turmenistan.

Đề nghị 200 triệu euro làm rung chuyển Real Madrid

Theo Fichajes, việc Al-Hilal muốn có Vinicius không còn dừng ở mức đồn đoán. Nội bộ Real Madrid cũng thực sự cân nhắc một cách nghiêm túc lời đề nghị từ đối tác Saudi Pro League.

Vinicius.

Al-Hilal, đội bóng được hậu thuẫn bởi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia, tỏ rõ tham vọng biến Vinicius thành biểu tượng mới của giải đấu, không chỉ với vai trò một chân sút hàng đầu mà còn là gương mặt đại diện trên phạm vi toàn cầu.

Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào những siêu sao, đội bóng thủ đô Riyadh coi đây là bước đi trọng điểm để tiếp tục nâng tầm giải đấu, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ quốc tế.

Về phía Real Madrid, tình thế lại phức tạp hơn. Ban đầu, "Los Blancos" coi Vinicius là cái tên không thể đụng tới, minh chứng là điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro cùng thời hạn gắn bó đến năm 2027.

Tuy nhiên, khoản tiền 200 triệu euro, con số chỉ xếp sau thương vụ Neymar sang PSG, khiến ban lãnh đạo CLB phải suy tính. Khoản phí chuyển nhượng này mở ra cơ hội tái thiết đội hình và củng cố các vị trí trọng yếu cho đội bóng thành Madrid.

TP Hồ Chí Minh: Thưởng 'nóng' vận động viên Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Chiều 29/9, đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh do ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đến thăm và chúc mừng vận động viên Lại Lý Huynh, nhà Vô địch cờ tướng thế giới tại nhà riêng ở phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, ông Cao Văn Chóng đã trao thưởng 200 triệu đồng từ Ủy ban nhân dân Thành phố và 100 triệu đồng từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho vận động viên Lại Lý Huynh, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc mà vận động viên vừa đạt được.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Cao Văn Chóng đánh giá cao nỗ lực của vận động viên Lại Lý Huynh, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải vô địch cờ tướng thế giới. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của thể thao TP Hồ Chí Minh mà còn là vinh dự của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tuyển Thái Lan gặp nguy

Đội tuyển Thái Lan đối mặt với tổn thất lớn trước vòng loại Asian Cup vào tháng tới, khi Suphanat Mueanta gặp chấn thương.

Suphanat Mueanta.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Suphanat Mueanta dính chấn thương trong trận đấu giữa CLB Buriram United và Ayutthaya United tại Thai League 1 cuối tuần qua. Cầu thủ 23 tuổi được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, khiến anh bỏ lỡ vòng loại Asian Cup, bao gồm hai cuộc đối đầu then chốt với Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng 10.

Chấn thương của Suphanat Mueanta là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Thái Lan tại vòng loại Asian Cup. Bởi lẽ, chân sút của Buriram đang có phong độ cao, và là nhân tố quan trọng trong sơ đồ tấn công của HLV Masatada Ishii.