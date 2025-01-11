Malaysia đối mặt án xử thua, HLV đăng lại trận thắng 4-0 HLV Peter Cklamovski đăng lại video thắng 4-0 ĐT Việt Nam kèm "Những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi", giữa nguy cơ Malaysia bị xử thua 0-3; FAM sẵn sàng kháng cáo

Một dòng trạng thái ngắn của huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski đã làm dậy sóng: ông đăng lại video chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 kèm thông điệp "Những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi" — trong lúc ĐT Malaysia đối mặt nguy cơ bị tước kết quả và xử thua ngược 0-3 vì bê bối 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Bài đăng gây chú ý của HLV Malaysia.

Khoảnh khắc gây chú ý giữa tâm bão

Chiến lược gia người Australia bất ngờ khơi lại ký ức chiến thắng cách đây gần 5 tháng bằng đoạn video trên mạng xã hội và dòng mô tả: "Những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi". Trong hoàn cảnh hiện tại, nhịp cảm xúc nhanh chóng trượt từ tự hào sang bất an: chiến thắng rực rỡ ấy có nguy cơ chỉ còn là quá khứ.

FIFA xem xét vụ 7 cầu thủ nhập tịch

"Những chú hổ Malaya" có thể bị tước chiến thắng vì liên quan đến việc sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong chính trận đấu đó. Hiện tại, FIFA vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục cuối cùng và xem xét lại bằng chứng trước khi đưa ra mức phạt chính thức, dù hạn chót dự kiến trước đó là ngày 30/10.

Diễn giải và phản ứng từ người hâm mộ

Động thái của HLV Cklamovski được nhiều người diễn giải như một lời thừa nhận ngầm rằng kết quả trận đấu sẽ không còn được công nhận và chỉ còn là "kỷ niệm". Bên dưới bài đăng, làn sóng bình luận bi quan xuất hiện dày đặc: "Đây rõ ràng là tin xấu, khi HLV chỉ còn coi chiến thắng đó là kỷ niệm" hay "Quá khó để ĐT Malaysia thoát khỏi án phạt".

Kịch bản bị xử thua 0-3 và hệ quả

Nếu phán quyết bất lợi xảy ra, Malaysia đối mặt án xử thua 0-3. Trong hệ quy chiếu cảm xúc của người hâm mộ, điều đó đồng nghĩa niềm vui 4-0 trước ĐT Việt Nam sẽ biến thành ký ức, đúng như cách diễn giải về dòng trạng thái của HLV trưởng.

Lập trường của FAM

Về phía mình, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố sẵn sàng kháng cáo tới cùng và có thể đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nếu nhận phán quyết bất lợi.

Mốc thời gian đáng chú ý

Trận thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam diễn ra cách đây gần 5 tháng (vòng loại Asian Cup 2027).

Hạn chót dự kiến trước đó cho quyết định của FIFA: ngày 30/10.

Hiện FIFA vẫn trong quá trình hoàn tất thủ tục và xem xét lại bằng chứng.

Trong lúc chờ kết luận cuối cùng, một câu chữ ngắn ngủi trên mạng xã hội lại trở thành điểm tụ của nỗi lo: liệu "kỷ niệm" có sắp thay thế cho một chiến thắng từng được ăn mừng cuồng nhiệt.