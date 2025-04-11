Malaysia kiện lên CAS sau khi FIFA bác vụ 7 cầu thủ Ủy ban Kháng nghị FIFA bác đơn về 7 cầu thủ mang dòng máu Malaysia sinh ra ở nước ngoài. FAM khẳng định không bỏ cuộc, sẽ yêu cầu lý do bằng văn bản và đưa vụ việc lên CAS để bảo vệ quyền lợi các cầu thủ và hình ảnh bóng đá Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi Ủy ban Kháng nghị của FIFA bác đơn liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch. Trong thông cáo ngày 3/11, quyền Chủ tịch FAM Datuk Wira Yusoff Mahadi nhấn mạnh tổ chức này sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để bảo vệ quyền lợi các cầu thủ và danh dự bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

FAM xác nhận sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS (Ảnh: Makan Bola)

FIFA bác đơn kháng nghị về tư cách thi đấu quốc tế của bảy cầu thủ nhập tịch.

FAM cho biết bất ngờ với phán quyết nhưng khẳng định không bỏ cuộc.

Bước kế tiếp: yêu cầu FIFA cung cấp lý do bằng văn bản, rồi kháng cáo lên CAS.

Diễn biến và lập trường của FAM

Theo ông Datuk Wira Yusoff Mahadi, phán quyết của FIFA “khiến FAM và đội ngũ pháp lý vô cùng bất ngờ”, song không làm suy giảm quyết tâm theo đuổi vụ việc. Quyền Chủ tịch FAM nói: “Đây là lần đầu tiên FAM đối mặt với một tình huống như thế này. Chúng tôi và các luật sư đều rất ngạc nhiên trước quyết định của Ủy ban Kháng nghị FIFA. Tuy nhiên, điều đó không làm suy giảm quyết tâm của FAM. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia.”

Phát đi thông điệp kiên định, FAM khẳng định mục tiêu kép: bảo vệ quyền lợi chính đáng của bảy cầu thủ và gìn giữ danh dự bóng đá Malaysia trong quy trình pháp lý quốc tế.

Bối cảnh vụ bảy cầu thủ nhập tịch

Nhóm cầu thủ liên quan là những người mang dòng máu Malaysia, sinh ra và trưởng thành ở nước ngoài, bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, FIFA từ chối công nhận tư cách thi đấu quốc tế do vướng mắc về điều kiện quốc tịch và các quy định chuyển đổi tư cách thi đấu. Đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng nghị của FIFA được xem là nỗ lực cuối trong khuôn khổ FIFA nhằm mở đường thi đấu hợp lệ cho nhóm cầu thủ này.

Đây là hy vọng cuối mà Malaysia tin rằng sẽ giải cứu được các cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM)

Bước tiếp theo về mặt pháp lý

Sau khi bị bác đơn, FAM sẽ chính thức yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ chi tiết và lý do bằng văn bản. Trên cơ sở đó, FAM sẽ đưa vụ việc lên CAS, cơ quan cao nhất chuyên giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực thể thao quốc tế. Quy trình này nhằm đảm bảo các bên liên quan được xem xét đầy đủ về pháp lý, qua đó xác định rõ căn cứ đối với tư cách thi đấu của bảy cầu thủ.

Ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng nỗ lực này không chỉ dành cho bảy cầu thủ, mà còn là vì tương lai và hình ảnh của bóng đá Malaysia. FAM sẽ không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào.”

Ý nghĩa với bóng đá Malaysia

Hướng đi của FAM cho thấy nỗ lực theo đuổi đến cùng trong khung pháp lý quốc tế nhằm làm rõ quy định quốc tịch và chuyển đổi tư cách thi đấu mà FIFA áp dụng. Với việc yêu cầu FIFA giải trình bằng văn bản trước khi kháng cáo lên CAS, FAM đặt trọng tâm vào tính minh bạch và quy trình chuẩn mực — những yếu tố có ý nghĩa dài hạn với hình ảnh bóng đá Malaysia.

Trong ngắn hạn, phán quyết của FIFA khép lại con đường nội bộ tại FIFA đối với nhóm cầu thủ nhập tịch. Tuy vậy, động thái chuẩn bị hồ sơ cho CAS cho thấy Malaysia lựa chọn kênh tài phán cao nhất của thể thao để bảo vệ quyền lợi các cầu thủ mang dòng máu Malaysia mong muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia.