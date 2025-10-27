Man City, Liverpool, Chelsea cùng thua; MU thắng 3 trận Vòng 9 Ngoại hạng Anh ghi nhận lần hiếm hoi gần 10 năm: Man City, Liverpool, Chelsea cùng thua; MU hạ Brighton 4-2 lên hạng 6, Arsenal giữ đỉnh bảng với 22 điểm.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26 tạo nên một lát cắt hiếm có: Man City, Liverpool và Chelsea đồng loạt trắng tay, trong khi MU lần đầu dưới thời Ruben Amorim thắng 3 trận liên tiếp, còn Arsenal giữ ngôi đầu với 22 điểm. Những kết quả đối nghịch đẩy cuộc đua sớm mùa giải vào thế biến động mạnh.

MU thắng 3 trận liên tiếp gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: MUFC

Diễn biến: Kết quả trái chiều của nhóm lớn

MU tiếp đà khởi sắc: sau khi thắng 2-0 Sunderland ở vòng 7 và phá dớp tại Anfield lần đầu sau 9 năm, thầy trò Ruben Amorim đánh bại Brighton 4-2 trên sân Old Trafford. Matheus Cunha và Mbeumo thay nhau ghi bàn, mang về 3 điểm quan trọng, giúp MU vươn lên thứ 6 với 16 điểm sau 9 vòng.

Ngược lại, nhóm đại gia đồng loạt sảy chân. Man City thua Aston Villa 0-1 trong ngày Erling Haaland bị phong tỏa, hàng công nhà đương kim á quân thiếu ý tưởng tấn công. Liverpool thất bại 2-3 trước Brentford dù Mohamed Salah chấm dứt chuỗi tịt ngòi. Chelsea dẫn bàn sớm nhờ Garnacho nhưng để Sunderland lội ngược dòng 2-1 ngay tại Stamford Bridge.

Arsenal là đội hưởng lợi lớn nhất khi giành trọn 3 điểm trước Crystal Palace, qua đó giữ vững ngôi đầu với 22 điểm, hơn Bournemouth 4 điểm, hơn Man City 6 điểm và hơn Liverpool 7 điểm.

Mbeumo và Cunha rực sáng, MU đánh gục Brighton

Phân tích chiến thuật: Cú lột xác của MU, bế tắc của Man City

MU dưới thời Ruben Amorim: tốc độ, chuyển trạng thái và sự đa dạng hỏa lực

Chuỗi trận gần đây cho thấy MU tăng tốc độ triển khai và đa dạng hóa nguồn bàn thắng. Việc Mbeumo và Matheus Cunha cùng ghi bàn trước Brighton là tín hiệu cho thấy hệ thống tấn công không phụ thuộc vào một mũi nhọn. Chiến thắng tại Anfield – lần đầu trong 9 năm – tạo đòn bẩy tâm lý, giúp MU vào trận với sự tự tin và nhịp độ cao hơn.

Man City: Haaland bị khóa, ý tưởng tấn công cạn

Tại Villa Park, khi Haaland bị kèm chặt, Man City thiếu những phương án xuyên phá. Việc không tìm thấy khoảng trống cho số 9 khiến các đợt lên bóng đánh mất tính bất ngờ và chiều sâu, và đội bóng của Pep Guardiola nhận thất bại 0-1. Theo diễn giải trận đấu, đây là hệ quả của việc tuyến giữa thiếu những đường chuyền đột biến vào hành lang trong khi không tận dụng được các tình huống hai nhịp.

Haaland im tiếng, Man City thua Aston Villa

Liverpool và Chelsea: đứt mạch tự tin

Liverpool thua trận thứ 4 liên tiếp ở Premier League. Dù Salah ghi bàn trở lại, hệ thống phòng ngự vẫn để lộ khoảng trống trong các pha chuyển trạng thái của Brentford. Chelsea, dù dẫn trước, không kiểm soát được nhịp và để Sunderland đảo ngược kết quả, cho thấy vấn đề trong quản trị lợi thế và tổ chức phòng ngự khi lùi thấp.

Liverpool thua bạc nhược Brentford: Bi kịch nhà vô địch

Chelsea thua sốc Sunderland ngay trên sân nhà

Thống kê quan trọng

MU thắng 3 trận liên tiếp gần nhất tại Ngoại hạng Anh (lần đầu dưới thời Ruben Amorim).

MU thắng trên sân Anfield lần đầu tiên trong 9 năm.

Man City, Liverpool, Chelsea cùng thua ở một vòng đấu – điều hiếm khi xảy ra kể từ mùa 2015/16.

Liverpool thua 4 trận liên tiếp ở Premier League.

Man City thua 0-1 Aston Villa; Haaland cùng Man City đều thua trong 3 lần gần nhất đến làm khách Aston Villa.

Bảng điểm sau vòng 9: Arsenal 22 điểm; Bournemouth 18 điểm; Man City 16 điểm; MU 16 điểm; Liverpool 15 điểm.

Trận đấu Tỷ số Ghi chú MU vs Brighton 4-2 Mbeumo, Matheus Cunha thay nhau ghi bàn Aston Villa vs Man City 1-0 Haaland bị kèm chặt, Man City thiếu ý tưởng tấn công Liverpool vs Brentford 2-3 Salah ghi bàn, Liverpool vẫn thua trận thứ 4 liên tiếp Chelsea vs Sunderland 1-2 Đội chủ nhà mất lợi thế sau khi dẫn trước Arsenal vs Crystal Palace 1-0 Arsenal củng cố ngôi đầu với 22 điểm

Phản ứng và hệ quả cuộc đua

Pep Guardiola bình thản sau trận thua: “Theo kinh nghiệm của tôi thì mùa giải còn rất dài... Arsenal vốn mạnh trong những năm qua. Nếu họ thắng tất cả các trận đấu và vô địch Ngoại hạng Anh, hãy chúc mừng họ. Còn với tôi, thấy rằng đội bóng của mình vẫn đầy khí thế và tràn đầy năng lượng”.

Ở Old Trafford, thành tích đi lên giúp Ruben Amorim nhận thêm tín hiệu hậu thuẫn. Sir Jim Ratcliffe công khai ủng hộ HLV người Bồ Đào Nha, đồng thời gạt yêu cầu ký Robert Lewandowski về MU.

Haaland cùng Man City đều thua trong 3 lần gần nhất đến làm khách Aston Villa. Ảnh: Insta E.Haaland

Tác động bảng xếp hạng và triển vọng

Arsenal đang khai thác tốt những cú sảy chân của đối thủ để nới khoảng cách. Man City và Liverpool cùng rơi điểm, giúp MU chen nhóm trên với cùng 16 điểm như Man City. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, sự ổn định – hơn cả phong độ ngắn hạn – sẽ quyết định cục diện dẫn đầu khi bước vào giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới.