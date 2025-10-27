Man City thua Aston Villa 0-1: Savinho gây thất vọng Savinho mất bóng 18 lần, 5 quả tạt hỏng, 0 key pass và bỏ lỡ cơ hội rõ rệt trong trận Man City thua Aston Villa 0-1; CĐV phẫn nộ, nhắc đề nghị 70 triệu bảng.

Manchester City nhận thất bại 0-1 trước Aston Villa trong một trận đấu bị phủ bóng bởi màn trình diễn dưới sức của Savinho. Cầu thủ chạy cánh người Brazil trở thành tâm điểm chỉ trích khi liên tục mất bóng và không tạo được bất kỳ đột biến nào, qua đó làm dấy lên tranh cãi về quyết định từ chối bán anh với giá 70 triệu bảng hồi mùa hè.

Savinho bị chỉ trích vì màn trình diễn sa sút.

Hiệp đấu bế tắc, khoảnh khắc quyết định nghiêng về Aston Villa

Thế trận của Man City trước Aston Villa thiếu đi nhịp tấn công quen thuộc. Các pha xử lý ở hành lang cánh của Savinho không mở ra cơ hội chất lượng, khiến đội bóng áo xanh không thể bẻ khóa hệ thống phòng ngự đối thủ. Trong bối cảnh cuộc đua ngôi đầu ngày một căng, thất bại này khiến khoảng cách với đội dẫn đầu Arsenal bị nới rộng.

Phân tích chiến thuật: Cánh phải tắc nghẽn, biên độ tấn công hẹp

Về cấu trúc, Man City vẫn phát triển bóng nhiều qua biên để kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, hiệu suất của Savinho ở vai trò chạy cánh không đáp ứng được yêu cầu: 5 quả tạt không thành công, 0 đường chuyền quyết định (key pass), cùng một cơ hội rõ rệt bị bỏ lỡ. Con số 18 lần mất bóng cho thấy mức độ rủi ro trong các pha xử lý một chạm và thiếu ổn định khi chịu áp lực.

Khi mũi khoan bên biên không đục thủng lớp kèm người của Aston Villa, Man City rơi vào vòng lặp chuyền trả và tái tạo thế trận, làm nhịp pressing chuyển trạng thái không đủ sắc để tạo ra những pha xâm nhập vòng cấm. Sự kết nối giữa Savinho và tuyến trong bị gián đoạn, khiến khu vực nách hậu vệ - trung vệ của đối thủ hiếm khi bị khoét sâu.

Cạnh tranh vị trí: Doku, Marmoush, Cherki tăng áp lực

Sự hiện diện của các phương án tấn công khác như Jeremy Doku, Omar Marmoush và Rayan Cherki đặt ra sức ép đáng kể cho suất đá chính. Với phong độ hiện tại, rất có thể HLV Pep Guardiola sẽ cân nhắc xoay tua mạnh tay ở những trận tới để tái tạo nhịp độ tấn công và tính bất ngờ ở hai biên.

Thống kê quan trọng của Savinho

Chỉ số Giá trị Mất bóng 18 lần Quả tạt 0/5 thành công Key pass 0 Cơ hội rõ rệt bị bỏ lỡ 1 Bàn thắng mùa 2025/26 0 Kiến tạo mùa 2025/26 1

Phản ứng dữ dội và quyết định chuyển nhượng bị đặt dấu hỏi

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhắm vào Savinho và quyết định chuyển nhượng của câu lạc bộ leo thang. Man City được nhắc lại đã từ chối lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng từ Tottenham và sau đó gia hạn hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi này. Một người hâm mộ viết: "Không tinh thần chiến đấu, không khát khao, không sáng tạo. Savinho hoàn toàn tồi tệ". Nhiều ý kiến gọi việc giữ anh là "quyết định tồi tệ nhất" thời gian qua.

Tác động và triển vọng

Về cục diện, thất bại 0-1 trước Aston Villa khiến Man City tự làm khó mình trong cuộc bám đuổi Arsenal. Ở cấp độ cá nhân, vị trí của Savinho trong đội hình xuất phát đang bị đe dọa. Nếu không cải thiện khả năng xử lý áp lực và hiệu quả ở khâu ra quyết định, anh có nguy cơ mất chỗ vào tay các đồng đội cạnh tranh trực tiếp.

Trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới đòi hỏi sự linh hoạt lẫn hiệu năng cao ở biên, quyết định sử dụng nhân sự của HLV Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ xoay quanh tiêu chí tức thời: tính đột biến, tốc độ và đầu ra cơ hội. Với Savinho, thông điệp đã rõ: thống kê cần phải thay đổi nhanh chóng để xua tan hoài nghi.