Pháp luật Màn kịch lừa đảo của 'hot girl' mê cờ bạc Mặc dù có công việc ổn định với thu nhập khá nhưng Lê Thị Hiền lại có máu “đỏ đen”. Để có tiền đánh bạc trên mạng, Hiền đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người hơn 14,5 tỷ đồng. Các bị hại vì tin vào lời hứa sẽ có lợi nhuận tốt từ việc cùng hùn vốn làm dịch vụ chứng minh tài chính, ký quỹ mở công ty du học, đưa người đi xuất khẩu lao động… mà sập bẫy của “hot girl” này.

Từ Trưởng văn phòng đại diện công ty đến kẻ lừa đảo

Lê Thị Hiền (33 tuổi), sinh ra ở huyện Anh Sơn (Nghệ An). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hiền đi học tiếp rồi chọn thành phố Vinh làm nơi lập nghiệp. Theo đó, Hiền từng là Trưởng văn phòng đại diện của một công ty hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du học có chi nhánh tại Nghệ An. Mặc dù có công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng cô gái này lại có máu đỏ đen. Để có tiền đánh bạc, Hiền nảy sinh ý định lừa đảo tài sản nhiều người.

Bị cáo Lê Thị Hiền. Ảnh: Trần Vũ

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023, Hiền đưa ra các thông tin gian dối như góp tiền để làm dịch vụ chứng minh tài chính, ký quỹ mở công ty du học, nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động, đi du lịch… nhưng không thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của Hiền là lập giả Zalo của quản lý một công ty chuyên về xuất khẩu lao động, du học ở Hà Nội, nhắn tới Zalo khác của mình, thể hiện nội dung Hiền đang hợp tác với công ty này để tạo dựng sự tin tưởng của mọi người. Sau đó, Hiền chụp màn hình đoạn trao đổi này rồi gửi cho người mà thị muốn nhắm tới để lừa đảo. Người bị Hiền chiếm đoạt nhiều tiền nhất thông qua hình thức này là vợ chồng anh Võ M.T. (trú TP. Vinh).

Lê Thị Hiền quen biết anh T. thông qua mối quan hệ làm ăn. Vào tháng 12/2022, Hiền gặp gỡ và trao đổi với anh T. về việc cùng nhau góp vốn để làm dịch vụ “chứng minh tài chính” cho khách hàng có nhu cầu đi du học du lịch, xuất khẩu lao động. Hiền hứa sẽ trả tiền lợi nhuận hàng ngày rất cao, cũng như linh hoạt trả lại tiền gốc khi anh T. cần.

Trước lời mời chào hấp dẫn cùng với những đoạn tin nhắn thể hiện việc Hiền đang hợp tác với một công ty lớn ở Hà Nội (thực chất là do Hiền tự soạn tin nhắn rồi chụp màn hình gửi cho anh T.), người đàn ông này đã tin tưởng. Trong vòng hơn 5 tháng (từ tháng 1 đến tháng 6/2023) anh T. cùng vợ đã chuyển cho Lê Thị Hiền tổng cộng hơn 31 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng anh T. đã rút về hơn 19 tỷ đồng và đã được Hiền trả hơn 2,6 tỷ đồng tiền lợi nhuận.

Sau khi nhận tiền từ vợ chồng anh T., Hiền không làm như cam kết mà lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho người đàn ông tên Hoàng (không rõ lai lịch) để tham gia đánh bạc trên website: http://sodo368.com. Người đàn ông này chỉ biết mình bị lừa sau một thời gian góp tiền làm ăn mà Hiền trì hoãn việc trả tiền. Qua xác minh, tìm hiểu, anh T. biết mình đã bị lừa nên làm đơn tố cáo Hiền tới cơ quan công an.

Lừa tiền tỷ của bạn học

Không những lừa người lạ, Lê Thị Hiền còn lừa đảo cả bạn học. Theo đó, khi biết anh Nguyễn Đức Tân (tên nạn nhân đã được thay đổi, quê xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn - là bạn học cấp 3), đang lao động tại Hàn Quốc, có ý định về Việt Nam, Hiền đã trao đổi và rủ bạn góp vốn mở công ty tư vấn du học với mục đích đưa người đi xuất khẩu lao động.

Các bị hại đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Quá trình trao đổi việc thành lập công ty với bạn, Hiền đã đưa thông tin, muốn được cấp phép hoạt động tư vấn du học thì bắt buộc phải đóng một khoản tiền ký quỹ, chứng minh tài chính tối thiểu 1,5 tỷ đồng, hiện đang thiếu 500 triệu đồng. Hiền cho hay, nếu anh Tân đóng số tiền trên thì mỗi tháng sẽ được trả lợi nhuận 10 triệu đồng. Tin tưởng bạn học nên anh Tân đã chuyển cho Hiền 500 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hiền đem đi đánh bạc. Nhưng để bạn không nghi ngờ và tạo lòng tin, trong vòng 6 tháng, Hiền đều trả tiền lợi nhuận cho anh Tân. Sau đó, Hiền tiếp tục rủ anh này góp tiền để làm dịch vụ “chứng minh tài chính”. Vì tin tưởng và thấy Hiền chi trả lợi nhuận cho phương thức hợp tác đầy đủ nên anh này đã chuyển cho Hiền gần 3,3 tỷ đồng. Sau đó, anh Tân đã rút về một khoản tiền, đồng thời được Hiền chi trả lợi nhuận. Do đó, cơ quan điều tra xác định số tiền mà Lê Thị Hiền lừa đảo bạn học cấp 3 là hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh thủ đoạn trên, do từng có thời gian làm Trưởng văn phòng đại diện cho một công ty hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi xuất khẩu lao động, nên Hiền đã lừa người đi nước ngoài. Theo đó, Hiền hứa có khả năng làm thủ tục cho những ai có ý định đi xuất khẩu lao động hoặc du lịch sang Hàn Quốc. Khi nạn nhân tin tưởng, đầu tiên Hiền sẽ yêu cầu cọc tiền. Sau đó, Hiền yêu cầu chuyển tiếp số tiền còn lại. Khi nhận tiền, Hiền viết phiếu thu tiền, lập biên bản cam kết sau 10 đến 15 ngày sẽ có visa để đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả số tiền lấy của các bị hại, Hiền đem đi đánh bạc trên mạng mà không làm bất kỳ thủ tục nào như đã thỏa thuận.

Các nạn nhân sau khi biết mình bị lừa đã làm đơn tố cáo Lê Thị Hiền lên cơ quan công an. Ngày 7/11/2023, Hiền bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Hiền lừa đảo của các bị hại là hơn 14,5 tỷ đồng.

Ngày trả giá

Với hành vi trên, Lê Thị Hiền bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại phiên tòa mới diễn ra tại TAND tỉnh Nghệ An bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Lê Thị Hiền lĩnh án tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo khai từng làm việc trong lĩnh vực đưa người đi nước ngoài nên đã tiếp cận với nhiều bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu để các bị hại tin tưởng, bị cáo đã chi trả tiền lợi nhuận cao và đầy đủ. Khi số tiền nợ ngày càng lớn, bị cáo càng tiếp cận với nhiều bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Số tiền hàng tỷ đồng do lừa đảo mà có, bị cáo khai đã tiêu xài cá nhân và chuyển cho người đàn ông tên Hoàng để đánh bạc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hiền không biết địa chỉ cụ thể của người này. Còn trang web mà Hiền chuyển tiền để đánh bạc theo cơ quan điều tra là máy chủ đặt ở nước ngoài. Do đó, việc điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày một mình thực hiện hành vi lừa đảo các bị hại, không có sự giúp sức của ai. Bị cáo khai hiện không có khả năng trả nợ nên xin lỗi các bị hại.

Các bị hại đến tham dự tòa đều yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ. Những người này trình bày vì tin tưởng bị cáo đã khiến họ bị mất khoản tiền lớn, cuộc sống bị ảnh hưởng, thậm chí nhiều gia đình lục đục...

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã lừa đảo nhiều người, gây hoang mang trong dư luận. Bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, số tiền lừa đảo lớn. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lê Thị Hiền tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là bản án thích đáng cho bị cáo, qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho nhiều người, bởi với những hình thức đầu tư trả lợi nhuận cao thường có nhiều rủi ro mà người dân cần tỉnh táo để không mắc bẫy những kẻ lừa đảo.