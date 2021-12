'Màn kịch vụng về giải thưởng nhân quyền'

Động cơ, mục đích chống phá



Cuối tháng 11/2021, tại Mỹ, tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” (MLNQVN) đã ra thông cáo báo chí về “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2021”. Trong 5 cá nhân “đoạt giải” thì có 3 người cùng một gia đình là Cấn Thị Thêu và 2 con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Hai người còn lại là Nguyễn Văn Túc và Đinh Thị Thu Thủy.

Thực chất, cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam” chỉ là cái vỏ, là tấm áo mỏng manh che giấu cho các đối tượng có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam.

Thực chất hoạt động của "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" ở nước ngoài là chống phá Việt Nam. Ảnh minh họa

Từ lâu, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” và một số tổ chức nhân quyền ở nước ngoài đã bày đặt ra không ít giải thưởng để “vinh danh” những nhân vật mà họ cho là “đã tích cực đóng góp vào phong trào đấu tranh bảo vệ dân chủ, nhân quyền trên thế giới”. Nghe qua tên gọi thì mục đích của những giải thưởng này có vẻ mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, đó chỉ là “màn kịch” vụng về của một số tổ chức, cá nhân đang rắp tâm lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá các quốc gia không cùng quỹ đạo, trong đó có Việt Nam.



Không thể trao “trao giải” cho những kẻ phạm pháp

Theo thông báo của cái gọi là “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” thì năm 2021, những người được tổ chức này lựa chọn để “vinh danh” gồm: Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua “bản thành tích” của những nhân vật ấy để hiểu thực chất họ là ai và mục đích của trao cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam” là gì?

Như chúng ta đã biết, Cấn Thị Thêu cùng con trai Trịnh Bá Tư đã từ lâu là hai đối tượng mang tư tưởng tiêu cực, bất mãn chính trị. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng và hồ sơ vụ án cho thấy, trong kh-oảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 14/1/2020, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp 8 video có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Với hành vi vi phạm trên Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư mỗi bị cáo 8 năm tù giam cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và 3 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Hiện nay, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đang thụ án.

Đối tượng Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư tại phiên tòa. Ảnh tư liệu

Là con trai của Cấn Thị Thêu nên Trịnh Bá Phương cũng bị ảnh hưởng mang nặng tư tưởng tiêu cực, bất mãn và liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 23/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can thi hành Lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Bá Phương về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cơ quan chức năng đã có kết quả điều tra ban đầu về hành vi vi phạm pháp luật của Trịnh Bá Phương. Theo đó, các hành vi soạn thảo, đăng tải, phát tán nhiều video clip, bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam của Trịnh Bá Phương đã được làm sáng tỏ. Trịnh Bá Phương hiện đang bị tạm giam, chờ ngày Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử.



Tương tự Đinh Thị Thu Thủy cũng là đối tượng đang chấp hành án tù giam. Hành vi vi phạm pháp luật của Đinh Thị Thu Thủy đã được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang làm rõ. Ngày 20/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Thị Thu Thủy 7 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với Nguyễn Văn Túc cũng vậy. Tháng 9/2008, đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Kết quả điều tra cho thấy rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Túc. Sau phiên sơ thẩm, Tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Túc 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về cùng tội danh. Tháng 9/2017, Nguyễn Văn Túc tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình, Túc kháng án. Tháng 9/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Túc 13 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đối tượng Nguyễn Văn Túc với những chiêu trò chống phá.

Tỉnh táo nhận rõ trắng - đen



Vậy là đã rõ những giải thưởng nhân quyền như đã nêu thực chất chỉ là một thứ công cụ, phương tiện mà các tổ chức phản động sử dụng nhằm cổ súy, hà hơi, tiếp sức, nuôi dưỡng, kích động những phần tử đội lốt dân chủ, lợi dụng nhân quyền chống phá Việt Nam. Hầu hết những kẻ tự xưng là “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” đã bị pháp luật xử lý, khi đứng trước hội đồng xét xử, thừa nhận đã nhận tiền tài trợ của các tổ chức nước nói trên để sử dụng vào việc chống phá Việt Nam… và đều cúi đầu nhận tội... Thế nhưng, trên thực tế có một số người đang mơ hồ, ảo tưởng, tối mắt bởi sự tung hô và những đồng tiền tài trợ qua chiêu trò “trao thưởng” của một số tổ chức phản động ở nước ngoài.

Dù bằng bất cứ hình thức nào, tinh vi đến mấy đi chăng nữa thì chiêu trò ấy cũng không che đậy nổi mưu đồ đen tối của các tổ chức phản động trá hình. Chúng âm mưu kích động, cổ súy, tiếp sức cho những hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Trong bối cảnh chính trị hiện nay, mỗi người chúng ta cần tỉnh táo nhận rõ trắng - đen ở các tiêu chí chính trị - xã hội nhìn từ lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó, có việc tôn trọng Hiến pháp và pháp luật. Đừng bao giờ mơ hồ, ảo tưởng với những giải thưởng hữu danh, vô thực ấy, bởi đó chỉ là trò bịp bợp nằm trong màn kịch “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.